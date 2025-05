I più bei sentieri nei dintorni di Bolzano

Dopo Merano, eccoci alla seconda puntata dei più bei sentieri dell’Alto Adige, in collaborazione con la catena di alberghi per biker Bikehotels. Cosa deve avere un hotel per ciclisti? Un luogo sicuro dove lasciare le bici, un’officina attrezzata, una colazione che dia l’energia giusta per una giornata in sella, delle guide in carne ed ossa e ovviamente essere vicino a degli itinerari che rendano la vacanza memorabile.

Sull'infrastruttura alberghiera e le particolarità dei Bikehotels Alto Adige vi rimandiamo al loro sito, per quando riguarda gli itinerari invece facciamo affidamento al nostro Training Camp, dove i locals hanno postato – e continuano a postare – i giri più belli della zona.





Il Bike Hotel di riferimento nella regione di Bolzano è l’albergo Terzer, situato a Cortaccia. Ogni settimana offre ben 5 tour guidati, e arrivare a Bolzano è un attimo se si vuole passare una giornata nelle stradine del capoluogo altoatesino.

Monte Corno – Il trail più epico della Val d’Adige

“Il trail più epico della Val d’Adige”, così lo definisce Steve Ude nel suo video, altrettanto epico. 1600 metri di dislivello in salita e in discesa, con un sentiero impegnativo ma spettacolare. Traccia GPS.

Creste di Monticolo

Il percorso va alla scoperta della collina di Monticolo, non della parte più conosciuta intorno ai laghi, ma della parte più alta, quella verso la valle dell’Adige, passando il più possibile sullo stretto sentiero che passa sulla cresta, per la maggior parte delle volte non tabellato. Presenta salite molto ripide (con e-bike si riescono a fare tutte in sella, con bici normale bisognerà spingere per qualche minuto) e qualche discesa piuttosto tecnica, per il resto si pedala sempre all’interno del bosco di Monticolo, in posti piuttosto selvaggi e senza vedere anima viva, il tutto a due passi da Bolzano.

Da Cardano alle piramidi del Renon

Sul Renon, le più alte e suggestive piramidi di terra d’Europa danno vita a uno spettacolo naturale unico. I pinnacoli sono formati da coni di materiale morenico su ciascuno dei quali poggia un grande masso creando singolari strutture di terra costituite da argilla morenica di origine fluvio-glaciale, residuo del ghiacciaio principale della Val Isarco e di alcuni ghiacciai locali secondari. Queste formazioni geologiche hanno la peculiarità di essere coese e compatte in condizioni di siccità, ma in quanto argillose, se esposte alla pioggia perdono stabilità e si sgretolano formando scarpate di 10 – 15 metri.

Giro sul Colle (Kohlern)

Il classico dei local di Bolzano che porta al Colle e poi si ritorna a Bolzano per il sentiero n. 3. La salita fino al Colle è molto faticosa, si fanno circa 850 metri di dislivello in 9 km, perciò una pendenza media del 10% circa. Una volta arrivati su si può ammirare una bellissima vista sullo Sciliar e la Val d’Isarco. Da qua inizia la discesa vera che riporta fino a Bolzano.

Bolzano – monte Macaion e ritorno

Giro molto bello ma anche molto faticoso se fatto con una bici normale senza assistenza. Il giro comprende un po’ tutto quello che un giro AM può offrire, belle salite pedalate mai troppo ripide, tratti dove bisogna spallare, passaggi un pochettino esposti, discese flow intervallate da tratti anche molto tecnici e panorami bellissimi.

Altipiano di Cauria

Un giro inserito da Iron Mike, senza però essere estremo, anche perché il sentiero è stato risistemato recentemente. Si parte dal paesino di Laghetti in val d’Adige e si sale a Cauria. La salita, a parte alcuni brevi tratti molto ripidi, è tutta ciclabile e in gran parte su asfalto. La discesa è molto bella e varia, nella prima parte il sentiero costeggia la montagna è molto scorrevole ma alcuni punti sono esposti quindi non bisogna mai dargli troppa confidenza. La parte centrale è quella più ripida, tecnica e selvaggia, non è estrema ma bisogna avere una buona padronanza del mezzo. La parte finale ritorna ad essere gran parte flow e veloce con dei bei rilanci in salita da fare a manetta!

Da Laives a Gaido

Itinerario panoramico, molto divertente e vario, con un misto di ciclabili, forestali e sentieri, tanti sentieri. Da Laives si arriva a Bolzano su strade secondarie e poi a Andriano su ciclabile. Da qui si sale su mulattiera e poi forestale fino al punto panoramico di Gaido. Poi un tratto di strada panoramica e tanti sentieri fino a Monticolo, dove percorriamo ancora tanti sentieri, prima di scendere a Laives.

Da Bolzano a Chiusa passando per il Renon

Itinerario molto lungo e impegnativo, ma anche molto divertente e panoramico. Ideale per e-bike, specialmente per superare la ripidissima salita da Bolzano, che eventualmente si può fare anche in funivia fino a Soprabolzano. Da qui si sale poi per sentieri al Corno del Renon con vista mozzafiato a 360° e si scende verso l’Alpe di Villandro e a Chiusa per forestali e sentieri. Ritorno a Bolzano per pista ciclabile.

Avigna

Itinerario molto impegnativo e lungo, con salite ripide, sentieri tecnici e splendidi panorami. Ideale per essere pedalato con una e-bike. Da Bolzano si sale verso l’altipiano per una strada ripidissima fino a San Genesio. Da qui è tutta un’alternanza di divertenti forestali e sentieri sia in salita che in discesa. Si arriva prima al paesino di Avigna e poi al maso Hauser Berg, con ristoro tipico. Si torna poi verso Bolzano attraverso sentieri e strade forestali con un’ultimo sentiero tecnico fino in città.

Bolzano-Terlano-Frassineto-Castello Greifenstein

Bellissimo giro che porta sull’altipiano del Salto. La salita é bella impegnativa ma la discesa é il giusto premio. Attenzione alla discesa dal castello, molto impegnativa. Ci sono però altre alternative di discesa.

