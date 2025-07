Non lasciamo immondizia nella natura!

Non riesco proprio a capire come si possa arrivare ad un passo alpino a quota 2600 metri, con gli ultimi 300 metri di dislivello da fare a spinta, e lasciare gli involucri vuoti dei gel presso il palo segnaletico del passo stesso. La maleducazione di persone del genere va oltre l’umana comprensione, anche perché, come si sono portati i gel fino a quassù, avrebbero potuto portarsi l’immondizia giù in valle. E non mi si venga a dire che “Eh ma si sporcava la maglia“, perché tanto quella maglia va diretta in lavatrice una volta che si torna alla base.





Poi si pontifica tanto di ecologia, cambiamento climatico, risparmio energetico, ma se le persone con cui condividiamo questo mondo riescono ad essere così incivili, di cosa stiamo parlando? Quale educazione avranno mai ricevuto dai loro genitori? Saranno probabilmente di quelli che gettano dal finestrino della macchina ogni cosa, tanto a loro cosa gliene frega?

Come capite sono incazzato. Spero proprio che vedano questo video qui sul Mag, su IG o su Youtube. Chissà, potrebbero cambiare, ma non credo proprio.