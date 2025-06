La compagnia si riunisce per andare a fare il bel giro All Mountain sul monte Coppolo o forse si riunisce più per la grigliata post giro.

Cosa indosso





– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle

Mountain bike

– Merida One Sixty

I miei componenti sulla MTB

– Sospensioni e ruote DT Swiss

– Pedali, manubrio, manopole e attacco manubrio Leatt

– Gomme Schwalbe