Industry Nine acquisisce We Are One Composites

Dopo anni di collaborazione, Industry Nine è lieta di annunciare l’acquisizione di We Are One Composites. Questa partnership formale riunisce due marchi piccoli ma potenti, unendo l’esperienza di Industry Nine nella lavorazione di precisione e nell’ingegneria con l’artigianato all’avanguardia in fibra di carbonio di We Are One. Costruita sulla base di una passione condivisa per il ciclismo e di un profondo impegno per la produzione nordamericana, questa unione rappresenta un coraggioso passo avanti nella fornitura di soluzioni innovative e incentrate sul ciclista.

Per anni, Industry Nine e We Are One sono state pioniere nei rispettivi settori: Industry Nine ad Asheville, NC, con i suoi mozzi e sistemi di ruote all’avanguardia, e We Are One a Kamloops, BC, con i suoi rinomati cerchi in carbonio laminati a mano. Insieme, fonderanno la migliore lavorazione dei metalli e l’avanzata produzione di carbonio per creare prodotti non solo innovativi, ma anche orgogliosamente made in North America.





Alimentati dalla passione, da un’amicizia di lunga data e dalla devozione per il ciclismo, i fondatori Clint Spiegel (Industry Nine) e Dustin Adams (We Are One) condividono la visione di sviluppare prodotti di classe mondiale rimanendo fedeli alle proprie radici. Entrambi i marchi continueranno a concentrarsi su ciò che conta davvero: realizzare prodotti eccezionali, promuovere una comunità fiorente e creare valore per clienti, partner e dipendenti.

Cosa significa per i biker

I biker possono aspettarsi un futuro pieno di possibilità:

Innovazione che cambia le carte in tavola: grazie alla combinazione di competenze e risorse, stiamo già sviluppando prodotti all’avanguardia che evolveranno il settore del ciclismo.

Produzione ampliata: le attività continueranno ad essere svolte sia ad Asheville che a Kamloops, mantenendo l’impegno dell’azienda verso una catena di fornitura prodotta in Nord America.

Dedicato al servizio: sia Industry Nine che We Are One si impegnano a onorare le garanzie, a fornire assistenza e a offrire l’eccezionale cura del cliente che ci si aspetta.

Si tratta di un primo passo entusiasmante nel processo evolutivo di Industry Nine e We Are One. Nell’immediato futuro, le due aziende continueranno a operare in modo parallelo, assicurando che l’attività non subisca interruzioni e fornendo gli stessi livelli di servizio e qualità che i clienti si aspettano. Gli sforzi di collaborazione continueranno a un livello più profondo per unire entrambi i marchi, i dipendenti e le capacità operative, con l’intento di fornire un servizio completo sotto il marchio Industry Nine nei prossimi mesi, offrendo al contempo una chiara distinzione dei prodotti a marchio congiunto con We Are One. Questo approccio consentirà di valutare attentamente e di applicare un’implementazione senza soluzione di continuità per garantire l’efficienza e il successo comune.