Industry Nine rinuncia al distributore in Italia e vende direttamente ai negozi

Industry Nine taglia un anello della catena distributiva e vende direttamente ai negozi italiani.

[Comunicato stampa] Industry Nine è entusiasta di annunciare che, con effetto immediato, tutte le vendite dei nostri prodotti in Italia saranno gestite direttamente da Industry Nine. Dal novembre 2019, Industry Nine ha consolidato una forte presenza in Europa, con uffici, logistica, ed assemblaggio ruote e assistenza tecnica in Spagna. Ora stiamo estendendo la nostra copertura anche all’Italia e invitiamo tutti i negozi di biciclette interessati a contattarci all’indirizzo [email protected] per maggiori informazioni su come aprire un account con noi.







.

Per migliorare il nostro servizio clienti in Italia, siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Graf Works & Co. Andrea e il suo team saranno i nostri referenti sul territorio Italiano, offrendo supporto commerciale e consulenza tecnica in italiano. Graf Works sarà anche il nostro centro di assistenza ufficiale in Italia, con un inventario di parti di ricambio disponibili per consegna il giorno successivo. Per aprire un account con loro, contattate Graf Works & Co. all’indirizzo [email protected]

Questa collaborazione unica garantirà ai nostri clienti in Italia il livello di servizio che meritano e si aspettano. Ci impegniamo a offrire prodotti e servizi eccezionali ai rider italiani e siamo certi che questa partnership con Graf Works & Co. arricchirà ulteriormente l’esperienza Industry Nine per tutti gli appassionati di ciclismo in Italia.