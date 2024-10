Pneumatici Schwalbe Magic Mary Radial sul bagnato

Sulla tanto discussa Santa Cruz Vala sono montate di serie le nuove gomme Radial di Schwalbe, per la precisione una Magic Mary Trail Supersoft all’anteriore e una Magic Mary Gravity Soft al posteriore, entrambe da 2.5. Vi abbiamo presentato la tecnologia Radial in questo articolo.

Dopo un giorno di pausa ciclistica dovuta al monsone attualmente in corso, oggi non ce l’ho fatta a star fermo e sono andato a farmi questo giro nella pioggia: 500 metri di dislivello per gran parte su sentiero fradicio (in salita e in discesa), con passaggi su roccioni viscidi, ricci di castagne e foglie. Nel video qui sotto potete vedere che ho gonfiato il posteriore a 1.5 bar con la pompa Cycplus AS2 Pro Max. Può sembrare tanto, per le condizioni meteo, ma questo tipo di pneumatico è molto morbido nel primo centimetro di “corsa”, permettendo alla gomma di deformarsi molto. Diventa invece molto progressivo più si va verso il cerchio, creando quasi un effetto da salsicciotto.







State sintonizzati sul test vero e proprio, visto che le sta usando anche Iron Mike.