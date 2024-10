Daysaver Incredible Pump: la pompa con gli attrezzi integrati

Daysaver presenta una pompa con diversi dettagli ben pensati.

[Comunicato stampa] La pompa Daysaver Incredible è dotata di un’impugnatura integrata e brevettata che può essere facilmente

rilasciata ed estratta con un meccanismo a baionetta. Basta una rapida rotazione per avere un’impugnatura saldamente fissata.

Questo permette di pompare correttamente.







Pompaggio direttamente sulla valvola o con l’innovativo tubo flessibile della pompa. Si può usare la pompa direttamente su una valvola Presta, ma se preferite andare sul sicuro, Daysaver offre l’innovativo tubo della pompa. Può essere avvitato sulla valvola, assicurando così una connessione salda. La testa della pompa può essere facilmente staccata dalla valvola. Dopo il pompaggio, la testa della pompa può essere facilmente staccata dalla valvola azionando il meccanismo di rilascio, che consente di estrarre semplicemente la testa della pompa.

Il nucleo della valvola è garantito al suo posto.

La pompa Daysaver Incredible nella taglia Large contiene due attrezzi Incredible liberamente selezionabili ed è la scelta perfetta per i biker che vogliono essere preparati in ogni evenienza. La pompa in formato Regular è una potente versione mini che occupa pochissimo spazio, ma offre prestazioni complete e contiene un solo attrezzo Incredible liberamente selezionabile.

Come sempre, la magia dei prodotti Daysaver sta nei dettagli. Grazie a un ingegnoso meccanismo a molla, gli utensili sono immediatamente a portata di mano. Uno nella pompa di dimensioni regolari, due nella pompa di dimensioni grandi.

È possibile scegliere tra il tubo della pompa, il multiutensile IncredibleX e l’estensione Coworking7TL per chi usa il tubeless. Naturalmente, anche tutti i futuri attrezzi Incredible si adatteranno alle pompe. Tutti gli attrezzi del fattore di forma Daysaver Incredible possono essere integrati nella pompa.

Protezione da sporco e acqua

Gli agenti atmosferici mettono regolarmente alla prova le attrezzature. Per questo motivo la pompa Incredible è resistente alle intemperie, grazie alla guarnizione che può essere semplicemente ripiegata quando la pompa è in uso e riportata in posizione di protezione dopo l’uso. L’impugnatura è protetta da un anello di tenuta quando è chiusa. Il supporto per il telaio della pompa, disponibile in aggiunta, si adatta al portaborraccia standard. È progettato in modo che la pompa possa essere posizionata nel supporto a piacimento e in base ai requisiti della bicicletta. Inoltre, la clip integrata e il cuscinetto antiscivolo tengono saldamente la pompa in posizione.

Può essere fissata ai diversi supporti per portaborracce. La pompa può essere posizionata e fissata nel supporto a seconda delle esigenze.

Specifiche

Pompe

– Per MTB e Gravel

– 1 unità Incredible (pompa normale) / 2 unità Incredible (pompa grande)

– Fino a 80 PSI

– 40 cm di volume (pompa normale) / 80 cm di volume (pompa grande)

– 24 mm di diametro e 124 mm di lunghezza (pompa normale) / 223 mm di lunghezza (pompa grande)

– 85 grammi (pompa normale) / 140 grammi (pompa grande)

– Custodia per gli attrezzi priva di sbatacchiamenti

– Compatibile con Presta: tutte le valvole Presta tubeless e non tubeless, con o senza filettatura

– Compatibilità Schrader: le valvole Schrader standard NON SONO COMPATIBILI senza tubo (vedere “compatibilità dei tubi” per informazioni).

– Lunghezza minima dello stelo della valvola: 11 mm

Tubo flessibile della pompa

– Compatibile con Presta: tutte le valvole Presta tubeless e non tubeless, con o senza filettatura sullo stelo.

– Compatibilità Schrader: le valvole Schrader standard NON SONO COMPATIBILI, tuttavia la testa è dotata di una filettatura Schrader senza perno centrale.

– Lunghezza minima dello stelo della valvola: 10 mm

– 17 grammi

Adattatore per montaggio della pompa

– Portaborraccia standard

– Bulloni inox inclusi

– 19 grammi (senza bulloni)

– Gomma antiscivolo all’interno

– Clip di sicurezza

Maggiori info su Daysaver.

Le pompe sono ora disponibili su Kickstarter (la campagna viene lanciata il 22 ottobre) a prezzi speciali, così come gli strumenti Incredible. La pompa di dimensioni regolari (40 cc) è disponibile a partire da 69,-, la pompa di dimensioni grandi (80 cc) a partire da 99,-.

