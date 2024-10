Nuova barretta Chimpanzee Super con 100 mg di caffeina

Chimpanzee è entrata di prepotenza fra i miei produttori di barette preferiti (15 barrette costano 30€ su Amazon), perché sono relativamente umide e dunque facili da mangiare, al contrario di tanti altri prodotti che non vanno giù neanche con un litro d’acqua. Non solo, hanno anche il gusto limone, che a me piace da sempre, sia che si tratti di gelato o del succo spremuto sulle fragole. E mi danno energia, cosa fondamentale.

Quando Chimpanzee mi ha contattato (sono un’azienda della Repubblica Ceca) proponendomi di provare in anteprima le loro nuove barrette “Super”, non potevo dire di no. L’unico problema: contengono 100 mg di caffeina ricavata dal guaranà naturale e, per me che non bevo caffé, farmi due espressi e mezzo, o 1 lattina abbondante di Redbull, vuol dire dormire male la notte successiva, a meno che non la consumi in mattinata in modo da smaltirla durante il giorno.







.

Problemi personali a parte, il boost di caffeina è pensato per fare effetto il prima possibile, un po’ come si fa con i gel. Non facendo gare, i gel sono l’ultima salvezza quando gli zuccheri calano repentinamente e non ho più niente da mangiare con me, mentre le barrette sono quello che mi porto dietro sempre per i giri superiori alle due ore. Insomma, se devo scegliere mi mangio una barretta al posto di ingoiare un gel.

La Chimpanzee Power va giù che è un piacere per la sua consistenza “bagnata”, come citavo in apertura. È composta da elementi naturali quali datteri, anacardi, uvetta, lamponi e cacao, ha un buon gusto (ho provato quella Fruit&Nut) e mi ha tenuto a galla durante questo giro di quasi tre ore. Questo significa che mi ha dato energia, anche se sul momento non potevo dire di aver notato la caffeina. Col passare del tempo, diciamo dopo una mezz’oretta, continuavo però ad essere bello pimpante invece di avere la classica lenta flessione dovuta alla stanchezza. Insomma, ha fatto bene il suo lavoro.

Vi starete chiedendo come ho dormito: ho mangiato la barretta verso le 14:30 e alla sera mi sono addormentato senza problemi verso le 23:00. Il sonno non è stato dei più tranquilli, tanto che mi sono svegliato alle 06:00 pimpante come se fosse mezzogiorno. Ripeto, sono un caso particolare: mi basta bere una Coca Cola dopo le 16:00 per dormire male tutta la notte.

[Comunicato stampa] Chimpanzee, produttore di prodotti nutrizionali naturali, è entusiasta di annunciare l’imminente lancio della sua ultima novità: la SUPER Barretta, in uscita venerdì 18 ottobre. Questo nuovo prodotto è stato progettato per fornire una “spinta energetica extra” naturale a coloro che hanno bisogno di energia veloce durante un’intensa attività fisica.

La barretta SUPER di Chimpanzee è realizzata con ingredienti naturali facilmente digeribili, tra cui datteri, anacardi, uvetta, lamponi e cacao, che la rendono un compagno ideale per le attività sportive che richiedono energia immediata. Sia che si tratti di allenamenti di forza o di intervalli ad alta intensità, la barretta SUPER fornisce un’energia immediata e favorisce il recupero post-esercizio. Grazie a una miscela unica di carboidrati ad azione rapida e grassi sani, è uno spuntino perfetto da consumare tra una prestazione fisica e l’altra, favorendo un recupero rapido e livelli di energia sostenuti.

Ciò che distingue la barretta Chimpanzee SUPER è la presenza di 100 mg di caffeina ricavata dal guaranà naturale. È stato dimostrato che questo stimolante naturale aumenta in modo significativo le prestazioni atletiche migliorando la resistenza, i tempi di reazione e la motivazione durante gli allenamenti ad alta intensità o le gare.

“Con la SUPER Bar, gli atleti possono contare su un’energia rapida e naturale, supportata dai benefici degli ingredienti naturali e del guaranà”, ha dichiarato Ondrej Vesely, ‘the Chimp’. “Crediamo che questa barretta sarà una svolta per gli atleti e gli individui attivi che danno priorità alle prestazioni e alla naturalità”.

