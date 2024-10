Svelati i principali sviluppi della WHOOP UCI Mountain Bike World Series

L’Unione Ciclistica Internazionale ha confermato importanti aggiornamenti al regolamento UCI per le WHOOP UCI Mountain Bike Word Series del 2025.

Questi cambiamenti sono stati pensati per elevare lo sport, creare un percorso chiaro per gli atleti e migliorare il coinvolgimento dei fan al di là della comunità della mountain bike.

L’organo di governo del ciclismo, l’Union Cycliste Internationale (UCI) e il promotore globale delle UCI Mountain Bike World Series WHOOP, Warner Bros. Discovery (WBD) Sports, annunciano oggi le modifiche al Regolamento UCI per la mountain bike professionistica. La stagione 2025 vedrà la più grande revisione di questo sport dall’inizio della Coppa del Mondo UCI di mountain bike nel 1991.

La forza trainante delle modifiche è il desiderio di elevare la WHOOP UCI Mountain Bike World Series. La serie, lanciata nel 2023, riunisce i principali formati della Coppa del Mondo di mountain bike UCI sotto lo stesso ombrello, per garantire che ogni tappa sia disputata dai migliori corridori e squadre del mondo, rafforzando la sua posizione di vertice della mountain bike.

La riforma apporterà cambiamenti significativi al sistema di qualificazione per le Coppe del Mondo UCI, rivedendo il numero di corridori che competono all’apice di questo sport e creando un percorso chiaro per le squadre e i corridori per progredire dai livelli nazionali, continentali e di Coppa del Mondo UCI. Ciò offre nuove opportunità ai talenti emergenti e garantisce che i migliori corridori possano mostrare le loro capacità sul più grande palcoscenico del mondo.

COMPETIZIONE RAFFORZATA

Uno dei cambiamenti più importanti è la modifica del processo di qualificazione per la Coppa del Mondo UCI. I nuovi regolamenti rivedranno il numero di corridori in gara, concentrandosi sui migliori corridori e sulle squadre per creare gare più competitive.

Mentre la registrazione delle squadre UCI MTB continuerà a essere gestita dall’UCI, a partire dal 2025 le squadre UCI Mountain Bike World Series (precedentemente note come squadre UCI ELITE MTB) si registreranno sotto due categorie: Gravity (downhill ed enduro) ed Endurance (cross-country e short track). Questa struttura semplificata aumenterà la visibilità e il coinvolgimento in tutti i formati. Un massimo di 20 squadre Gravity e 20 squadre Endurance diventeranno squadre UCI Mountain Bike World Series per l’intera stagione. Per entrambe le categorie, 15 inviti a far parte di questo livello superiore di squadre saranno basati sulla classifica annuale UCI Team Ranking, mentre altre cinque squadre beneficeranno di inviti wildcard per la stagione.

Le squadre UCI Mountain Bike World Series beneficeranno di impegni pluriennali a partire dal 2026, a sostegno della pianificazione e dello sviluppo a lungo termine. L’UCI e WBD Sports lavoreranno a stretto contatto con le squadre per offrire maggiore esposizione e diritti di marketing. Le squadre registreranno i colori ufficiali del marchio per scopi promozionali, contribuendo a creare una presenza coesa e riconoscibile negli eventi e nei media.

Oltre alle squadre UCI Mountain Bike World Series con licenza stagionale, a ogni tappa delle Series, fino a otto ulteriori squadre UCI avranno la possibilità di gareggiare come wildcard. Le Federazioni nazionali manterranno la loro quota designata. Le qualificazioni non saranno limitate alle squadre: i singoli corridori potranno qualificarsi se soddisfano specifici criteri di classifica, o se sono campioni nazionali, continentali o mondiali UCI in carica nel loro formato, o campioni olimpici (per il cross-country olimpico).

Saranno inoltre introdotte nuove serie continentali a più tappe, in stretta collaborazione con le cinque confederazioni continentali del ciclismo, che fungeranno da trampolino di lancio per la partecipazione alla Coppa del Mondo UCI e daranno ai corridori di diversi continenti la possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo UCI, promuovendo la partecipazione e la competitività a livello globale. Ulteriori dettagli su queste nuove serie continentali saranno presto rivelati dall’UCI.

NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LE COPPE DEL MONDO DI DOWNHILL UCI

Un nuovo sistema di qualificazione per la Coppa del Mondo UCI di discesa libera per i corridori Elite semplificherà il processo di qualificazione e garantirà il più alto livello di competizione.

A partire dal 2025, tutti i discesisti d’élite gareggeranno in un girone di qualificazione 1 (Q1), con i primi 20 uomini d’élite e le prime 10 donne d’élite che accederanno direttamente alle finali. Tutti gli altri gareggeranno nel girone di qualificazione 2 (Q2), dove i primi 10 uomini Elite e le prime 5 donne Elite si assicureranno un posto in finale. Il regolamento sullo status di protezione sarà rimosso, il che significa che i corridori non riceveranno più un trattamento preferenziale a causa dei risultati ottenuti nella stagione precedente o in quella in corso. Solo i migliori atleti di ogni sede accederanno alle finali e il numero di donne Elite che si qualificheranno per la finale passerà da 10 a 15.

INTRODUZIONE DEI NUMERI DI CARRIERA

Oltre alle modifiche alla gerarchia delle squadre e ai sistemi di qualificazione, la riforma del 2025 prevede anche cambiamenti nel modo in cui i corridori e le squadre si presentano, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento dei fan.

Tutti gli ex vincitori Elite di una prova di Coppa del Mondo UCI (di fondo olimpico o di discesa) che sono ancora in gara, dovranno scegliere i colori personali e un numero di carriera unico che aggiungerà individualità e un senso di eredità alla competizione, oltre a contribuire a costruire l’identità dei corridori e ad avvicinare i fan a questo sport.

Il numero 1 sarà riservato esclusivamente all’attuale leader della classifica di Coppa del Mondo UCI per ciascuno dei due formati, sostituendo il numero unico della sua carriera. La maglia di leader e la targa numero 1 saranno assegnate sul podio di ogni Coppa del Mondo UCI.

ENDURO E PAUSA DELL’E-ENDURO

È stata presa una decisione comune, in accordo con tutte le parti interessate coinvolte nel formato della Coppa del Mondo UCI Enduro, di mettere in pausa la Coppa del Mondo UCI E-enduro per lavorare con l’industria verso un formato futuro. Tuttavia, l’E-enduro manterrà il suo status di Campionato del Mondo UCI e rimarrà una categoria Open Racing nella Coppa del Mondo UCI Enduro.

Inoltre, le categorie Uomini Junior e Donne Junior saranno introdotte per l’Enduro ai Campionati del Mondo UCI, offrendo ai giovani atleti maggiori opportunità di mettersi in luce sulla scena mondiale.

GUARDANDO AL FUTURO

Le WHOOP UCI Mountain Bike World Series del 2025 segneranno un passo coraggioso verso il futuro della mountain bike, promuovendo una maggiore competitività e il coinvolgimento dei fan.

Chris Ball, vicepresidente degli eventi ciclistici di Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha dichiarato: “Questi nuovi sviluppi segnano una svolta importante per le WHOOP UCI Mountain Bike World Series e riflettono il nostro continuo impegno a far crescere questo sport, rendendo più facile per i fan di tutto il mondo seguire le loro squadre e i loro corridori preferiti. Sono fiducioso che ciò rafforzerà ulteriormente la WHOOP UCI Mountain Bike World Series come l’apice di questo sport”.

Il direttore sportivo dell’UCI Peter Van den Abeele ha dichiarato: “L’introduzione della WHOOP UCI Mountain Bike World Series due anni fa ha portato a una crescita significativa della mountain bike e a un aumento della sua popolarità. Insieme a WBD Sports, l’UCI desidera sfruttare questo slancio con questi cambiamenti che semplificheranno alcuni processi, favoriranno la globalizzazione e renderanno i formati delle gare più facili da seguire e quindi ancora più emozionanti per i fan.”

Le WHOOP UCI Mountain Bike World Series del 2025 segneranno un passo coraggioso verso il futuro della mountain bike, favorendo una maggiore competitività e il coinvolgimento dei tifosi. Le modifiche al Regolamento UCI entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina dei regolamenti UCI.

www.ucimtbworldseries.com