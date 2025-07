[Test] Manubrio OneUp V2 in carbonio

Qualche mese fa OneUp Components ha aggiornato il suo apprezzato manubrio V2 in fibra di carbonio. In questo modo ha ampliato la linea offrendo un’opzione di rise di 50 mm, che ha suscitato il mio interesse in quanto amante dell’avantreno alto ma che odia avere un mucchio di distanziali sotto l’attacco manubrio. Il marchio canadese è stato così gentile da inviare un campione da testare e io sono stato felice di farlo. Ecco come funziona.

Dettagli

Opzioni di rise da 20 mm, 35 mm e 50 mm

800 mm di larghezza con tutte le opzioni di rise 760 mm di larghezza con 20 mm e 35 mm

certificato per e-bike e DH bike

8º di backsweep / 5º di upsweep

diametro 35 mm

169,99€ sul sito OneUp





Il nuovo manubrio presenta linee di taglio più chiare e una grafica aggiornata che fa riferimento alla maggiore conformità/comodità. Personalmente tendo a utilizzare i miei manubri con una larghezza di 800 mm, quindi questi non sono mai stati tagliati, ma un aspetto interessante della nuova linea è che sono disponibili due larghezze. Se sapete che il vostro manubrio sarà di 750 mm, ad esempio, vorrete acquistare l’opzione più stretta da 760 mm. Il motivo è che se si tagliano 50 mm dalla versione da 800 mm, il manubrio non avrà la stessa elasticità. A mio parere, si tratta di un’opera di grande progettazione e lungimiranza.

Ora che il manubrio è verniciato di nero, rispetto al look in carbonio grezzo della V1, anche la grafica dell’allineamento del bar roll sul morsetto dell’attacco manubrio ha un contrasto maggiore ed è quindi più facile da leggere. Per quanto riguarda la finitura, ho notato che questo nuovo trattamento sembra resistere meglio alla prova del tempo. L’ultimo manubrio aveva la tendenza a far staccare piccoli pezzi di vernice trasparente dopo ripetute rimozioni e installazioni di impugnature/controlli, quindi questo è un altro sottile miglioramento.

Sul sentiero

Per cominciare, devo ammettere che il manubrio OneUp V1 in carbonio è stato il mio manubrio di riferimento per tutte le mie biciclette personali. Mi piaceva molto la geometria, ma soprattutto offriva un’incredibile smorzamento delle vibrazioni e una grande comodità, senza mai arrivare alla sensazione di flessione in caso di forti forze G o di atterraggi bruschi. Con queste premesse, OneUp ha fatto centro non solo con il suo layup in carbonio, ma anche con il layout a forma ovale e il modo in cui questo si è tradotto in sensazioni sul sentiero. In poche parole, l’ho trovato il manubrio più comodo che abbia mai guidato.

Quindi, piuttosto che ripartire da zero, OneUp ha apportato sottili miglioramenti e ampliato le opzioni disponibili con l’uscita del V2. Non sorprende che io sia rimasto molto soddisfatto di questa nuova offerta e che mi sia sembrata abbastanza familiare. Dal punto di vista della qualità di guida, mentirei se dicessi che personalmente sento una netta differenza nel modo in cui questa nuova versione del manubrio elimina le vibrazioni a bassa frequenza rispetto al suo predecessore. Tuttavia, OneUp sostiene che la versione V2 è caratterizzata da una maggiore cedevolezza grazie a una sezione ovale leggermente riconfigurata. Sono sicuro che i test di laboratorio potrebbero confermarlo, ma io non posso.

Tornando alle sensazioni su sentiero, ritengo che le opzioni di rise da 20, 35 e 50 mm siano ben distribuite e, da biker longilineo a cui piace un avantreno alto, ho apprezzato la maggiore altezza della nuova opzione da 50 mm. La combinazione di 8º di backsweep / 5º di upsweep è esattamente ciò che voglio da un manubrio, ma mi rendo conto che ci sono biker che potrebbero preferire un po’ più di backsweep, a causa di vecchi infortuni al polso o di altri fattori, ma ritengo che 8º sia “giusto”.

Non c’è molto di cui parlare in un test di un manubrio, ma come si può dedurre da quanto detto sopra, il V2 è quanto di meglio si possa chiedere per trovare il giusto equilibrio tra cedevolezza sotto le vibrazioni e rigidità sotto i carichi pesanti. L’upgrade di un manubrio potrebbe non essere in primo piano quando si parla di aggiornamenti che migliorano sensibilmente la qualità di guida. La maggior parte dei biker inizierà a pensare alla forcella, ma rispetto a manubri più economici e rigidi è il tipo di intervento che si può facilmente notare in test retrospettivi e che può rivelarsi utile se si soffre di intorpidimento o dolore alle mani dopo ogni uscita.

L’unica cosa che mi ha lasciato un po’ perplesso sono i due loghi “One” sotto forma di classico adesivo. Col tempo tendono a rovinarsi e a staccarsi. Per questo prezzo mi sarei aspettato delle grafiche vere.

Conclusioni

Tutto sommato, fino a quando un altro produttore non vorrà inviarmi un manubrio da testare che teoricamente sia migliore del OneUp V2, lo considererò il punto di riferimento aggiornato per i manubri in fibra di carbonio. Con un prezzo di circa 160 Euro è un po’ caro, ma le vostre mani vi ringrazieranno. Se vi piacciono la geometria e le opzioni sulla carta ma non riuscite a digerire quel prezzo o, come alcuni, siete semplicemente spaventati dai manubri in fibra di carbonio in generale, forse potete dare un’occhiata al loro riser in alluminio a poco più della metà del prezzo – e speriamo che OneUp aggiunga un’opzione da 50 mm nel prossimo futuro. In ogni caso, tanto di cappello per un lavoro ben fatto (logo con adesivi a parte).

www.oneupcomponents.com