Un sentiero dalle ceneri

Non lontano dal passo del Sempione, a Visp, nel 2011 un grande incendio bruciò 120 ettari di bosco da quota 600 a 1400 metri. La funzione protettiva degli alberi venne a mancare e su quel versante si verificarono diverse frane e valanghe fin quando la natura non si rigenerò e una nuova vegetazione cominciò a ristabilizzare la montagna. I sentieri escursionistici rimasero chiusi a lungo, fin quando si decise di costruire un trail per le mountain bike che servisse anche come via di accesso al nuovo bosco, andando a risolvere anche un problema di convinvenza biker/pedoni su un itinerario della zona molto amato (vedere traccia sotto il video). Un esempio di come risolvere problemi senza far uso di divieti.







Il percorso è segnalato con il numero 548, compresa la deviazione verso il Phoenix trail. Si sale con la seggiovia che parte da Visperteminen.