Bici della settimana: la Orange Alpine Evo di Mael218

Una Orange con il suo classico monocross, cattivissima. Non se ne vedono tante in giro, motivo per cui attirano sempre molto l'attenzione.





Montaggio



.

Orange Alpine Evo taglia S

Telaio Alpine Evo sandy playa 155mm

Forcella Formula Selva R 180mm valvola gold 1 neopos

Ammortizzatore Formula mod 230X65mm valvola gold molla EXT 375lbs

Pedivelle Hope Evo 155mm silver

Movimento centrale Hope BSA 68/73 silver

Corona Hope 32T catena KMC

Cassetta Sram XG-1295 eagle 10/50T

Cambio Sram X01 12V

Manettino cambio Sram GX eagle

Pedali SDG composite reggisella oneup v2 210mm

Sella Prologo

Attacco manubrio Hope silver/tappo Hope head doctor

Manubrio Renthal fatbar carbon 780mm

Manopole Renthal push on/tappi Hope grip doctor

Freni Braking Incas 2.0

Dischi Braking 180/203mm

Ruote Hunt enduro wide 27,5

Copertoni Continental Kryptotal 2,4

Valvole Peaty’s silver e porta borraccia Fidlock

Peso 14,8 kg senza borraccia

