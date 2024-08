Bikepark Leogang epico!

L’equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale, anche per i professionisti della mountain bike. Il top slopestyler tedesco Erik Fedko si reca al bike park per bilanciare il suo programma di gare e la routine di allenamento quotidiana. Essendo un grande fan dell’EPIC Bikepark Leogang, in particolare dei leggendari Hot Shots con la GoPro Jumpline, Erik desiderava da tempo immortalare in video i suoi tempi morti. Per essere all’altezza di un maestro di stile come lui, è necessario un regista di prim’ordine: Hector Cash, filmer e creativo spagnolo, ha documentato Erik mentre si liberava la mente a Leogang con un sacco di whips, scrub, enormi tempi di volo e tanto stile.







