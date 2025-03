[First ride] Sella Bike Yoke Sagma 3D

Bike Yoke presenta la Sagma 3D che, come dice il nome è la versione stampata in 3D della sella del marchio tedesco, introdotta nel 2019 ed aggiornata nel 2022. Chi ci legge sa come personalmente apprezzi molto la tecnologia 3D nelle selle, che trova attualmente il suo apice nel procetto One-To-One di Fizik, cioé il poter creare una sella custom a seconda delle esigenze del biker. La Bike Yoke Sagma 3D non arriva a questo livello di personalizzazione, ma offre delle soluzioni interessanti.

Innanzitutto la costruzione 3D permette di variare la densità del materiale a seconda delle zone della sella, evitando punti di pressione che possono diventare fastidiosi durante le lunghe pedalate.





In secondo luogo il carrello della Sagma è completamente smontabile perché poggia su due elastomeri che possono venire cambiati a seconda delle preferenze del biker. Questi elastomeri sono di tre durezze: soft, regular e hard, e possono venire combinati affinché si trovi la combinazione giusta per le proprie esigenze di comfort e di assorbimento delle vibrazioni provenienti dal terreno.

Ecco lo spaccato del sistema:

Nel caso della nostra Sagma in test, una 142 Carbon black, il peso rilevato è di 247 grammi. Per chi non volesse gli elastomeri, Bike Yoke offre anche una Sagma Lite con il classico carrello, dal peso dichiarato di 205 grammi se il carrello è in carbonio.

Bike Yoke Sagma 3D sul campo

Ho montato la Sagma 3D 142 Carbon black sulla Forbidden Druid al posto della Specialized Power Mirror, anch’essa una sella 3D. La prima differenza che si nota è la mancanza della struttura 3D a vista, nel senso che Bike Yoke ha coperto i classici buchettini della stampa 3D con un rivestimento, tranne che sulle ali e nella parte centrale. Anche nella parte inferiore troviamo una struttura chiusa. Questo è un accorgimento che farà felici gli scettici di una sella 3D in campo mountain bike, perché secondo loro il fango non si lascerebbe più togliere dalla sella. Cosa non vera, visto che basta una veloce lavata con una canna dell’acqua per toglierlo, ma Bike Yoke taglia la testa al toro, o meglio ai commenti.

La seconda particolarità è data dalla forma molto compatta della Sagma, che ricorda molto proprio quella della Specialized Power: il naso corto e largo prende il posto della classica forma allungata che siamo abituati a vedere nella maggior parte delle selle. A me piace molto questa soluzione, soprattutto in ambito mountain bike, perché mi lascia una grande libertà di movimento. Considerando che esco quasi sempre con i baggy shorts, e non con i pantaloni in licra, questo è un aspetto importante per ridurre al minimo la possibilità di impigliarsi.

La terza particolarità è data dal sistema ad elastomeri, pensato per rendere la sella più comoda. Probabilmente non sono la persona migliore per apprezzarlo, viste le tante ore a settimana che passo in bici e un marcato “callo” che mi permette di passare tante ore in sella senza dolori, ma la sensazione che si tratti di una sella molto comoda è innegabile. Mi verrebbe quasi da dire che l’ambito in cui la userei più volentieri sarebbe quello gravel, dove le vibrazioni provenienti dal terreno, non mitigate da una sospensione posteriore e dalle gomme MTB, sono effettivamente fastidiose. Mi ripropongo di montarla sulla nuova Cannondale Topstone, che dovrebbe arrivare a giorni qui da noi. Di sicuro la consiglierei a chi va in ebike, dove la pressione sul fondoschiena è maggiore perché si spinge di meno con le gambe quando si pedala.

Il cambio degli elastomeri è semplice da effettuare, anche senza smontare la sella dal reggisella, quindi si mantiene la regolazione di posizione e inclinazione e si interviene solo sulla durezza degli elastomeri.

Gli elastomeri permettono anche un movimento laterale della sella che asseconda quello del bacino del biker.

Infine la Bike Yoke Sagma 3D è personalizzabile a livello di colori: ce ne sono 4, posizionati nei punti che vedete nell’immagine qui sotto.

Dalle prime uscite posso dire che si tratti di una sella molto comoda e che richiede zero tempo di adattamento, se già siete abituati ad una forma corta come questa. Da notare il prezzo molto basso per una 3D rispetto alla concorrenza, nel caso della Lite. State sintonizzati per il test di durata.

Prezzi Bike Yoke Sagma 3D

Qui trovate le diverse misure e i diversi allestimenti.

Bike Yoke