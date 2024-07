Il ritorno di Amaury Pierron

Dopo essersi rotto la vertebra C5 all’inizio della stagione 2023, Amaury Pierron ha trascorso mesi e mesi in riabilitazione per tornare in sella a gareggiare nella coppa del mondo di DH. Questi sono i retroscena su come ha fatto a salire sul gradino più altro del podio nella gara più dura del 2024, cioé quella della Val di Sole.