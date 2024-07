La bellezza del Gran Sasso

Siete mai stati sul Gran Sasso in mountain bike? Penso di appartenere alla maggioranza di biker che hanno visto questo massiccio montuoso solo in foto. È da tempo che mi ripropongo di fare una calata in Abruzzo per toccare con mano gli ambienti incredibili che traspaiono dalle foto dell’ultimo report di Miciolo (con traccia GPS), intitolato Monti Portella e Aquila – Gran Sasso.







.

Anche solo un tratto di asfalto del genere vale una pedalata.

Per non parlare di una cresta così.

Certo, trattandosi di luoghi selvaggi, non sempre è possibile rimanere in sella, e l’aiuto di un compagno sottolinea come sia meglio affrontare questo giro in compagnia.

Altri due prerogative: previsioni meteo stabili ed evitare le giornate più affollate, per godersi a pieno questo angolo di Appennino.

Cosa ne dite, Miciolo vi ha convinto?