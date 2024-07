Nuova forcella Manitou R8

Manitou presenta la nuova forcella R8, pensata per il cross country. L’abbiamo provata sulla Rockrider Race 940 S a febbraio, adesso possiamo svelarvi tutti i dettagli.







.

[Comunicato stampa] Dalle prime soluzioni di sospensione per mountain bike alle sofisticate forcelle e ammortizzatori di oggi, Manitou ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione del nostro amato sport fuoristrada. Avendo già sviluppato alcuni dei sistemi di sospensione più versatili, affidabili e performanti per una gamma sempre più ampia di discipline, Manitou si è posta l’obiettivo di sviluppare la forcella da cross country più competitiva e completa disponibile. Per creare le migliori sospensioni da corsa XC al mondo era necessario il feedback del campo di prova più severo al mondo.

Leggera, rigida, versatile, con una messa a punto impareggiabile e affidabile, la nuova forcella eccelle in tutte le aree cruciali per ottenere prestazioni migliori, affidabili e vincenti in gara. Una forcella da XC d’élite, costruita per essere guidata più duramente e per ottenere prestazioni migliori di qualsiasi altra cosa nella sua categoria, la R8 risponde a tutte le esigenze degli atleti di XC più esigenti.

Rigidità

La R8 è stata progettata con degli steli da 34 mm per garantire il massimo grado di rigidità possibile per il XC. Il diametro maggiore dei foderi, oltre al design dell’archetto Manitou “rear facing for better racing” (che conferisce un ulteriore grado di rigidità grazie al percorso più breve tra i due foderi), rende la forcella forse la più rigida del suo segmento. La geometria e il layout della lavorazione del lato posteriore dell’arco sono stati realizzati in modo da garantire la massima rigidità, eliminando il materiale in eccesso e quindi il peso.

Leggerezza

Se la prima richiesta degli atleti era quella di una forcella rigida per una gestione precisa sui percorsi XC tecnicamente impegnativi, la riduzione del peso di questa piattaforma è stata la priorità secondaria nello sviluppo della nuova forcella Manitou. Nessuna area della forcella è stata lasciata inalterata per garantire che ogni singolo grammo che poteva essere rimosso lo fosse, senza intaccare minimamente la rigidità o l’affidabilità. Il telaio HYPERLITE da 34 mm che ne è risultato, con il design dei parafanghi a montaggio diretto, svolge un ruolo fondamentale nel peso piuma della forcella. La piastra leggera beneficia di un’alesatura profonda per rimuovere il materiale in eccesso dall’interno, mentre la lavorazione esterna fa lo stesso all’esterno, in modo da raggiungere il perfetto equilibrio tra rigidità e peso.

L’archetto posteriore richiede meno materiale e rappresenta quindi non solo un aumento della rigidità, ma anche una significativa area di risparmio di peso. Grazie all’uso di un software di analisi delle sollecitazioni e a innumerevoli ore di lavoro in laboratorio, gli ingegneri Manitou sono riusciti a eliminare il materiale in eccesso dalla porzione posteriore dell’archetto, dai forcellini e da altre aree, riducendo così il peso complessivo di ulteriori grammi.

Ulteriori riduzioni di peso derivano dall’ottimizzazione dei materiali nella produzione del perno più leggero mai prodotto da Manitou, il Hexlock SL-R, specifico per R8, che pesa solo 25 grammi.

Il risparmio di peso si è spinto fino all’ottimizzazione delle parti interne. Lla nostra molla ad aria più leggera, la XC tune Dorado Air, una versione XC leggera della regolazione del volume IVA e lunghezze e materiali degli interni specifici per l’applicazione assicurano prestazioni fluide con un peso inferiore. La cartuccia sigillata VTT Pro-X, di nuova concezione e specifica per l’XC, è il tocco finale per raggiungere un peso complessivo di 1480 g.

Personalizzazione

La struttura stessa della forcella è stata sviluppata in modo da conferire prestazioni impareggiabili grazie a una struttura rigida e reattiva in un pacchetto leggero. Tuttavia, nel creare una forcella di cui innamorarsi, Manitou sapeva che era quello che c’era dentro che contava.

La XC tune Dorado Air è stata sviluppata nelle competizioni di Coppa del Mondo per fornire la massima sensibilità mantenendo il sostegno a metà corsa. Il sistema a molla Dorado Air contiene un’esclusiva valvola di bilanciamento che equalizza le camere d’aria positive e negative durante il processo di riempimento dell’aria. In questo modo la molla ha una sensazione costante, senza punti morti o piatti nella corsa, e offre ai biker di peso diverso la stessa sensazione di corsa iniziale.

Mentre la maggior parte degli ammortizzatori utilizza un unico pistone o circuito di smorzamento, obbligando l’utente ad accettare un bloccaggio più rigido con una minore sensibilità o viceversa, il sistema Manitou elimina questa necessità di compromesso. L’R8 incorpora il VTT PRO-X, un sistema VTT a tre pistoni che offre al biker un bloccaggio rigido (posizione 3) controllato da un pistone separato da quelli utilizzati in posizione 1 e 2 (regolati da un’unica manopola VTT). Una compressione a bassa velocità regolabile esternamente (posizione 1) conferisce la massima sensibilità per le discese lunghe e accidentate in cui è necessario bilanciare il controllo e il comfort del pilota.

In altre parole, questo smorzatore unico basato sulle lamelle consente alla forcella di essere spinta più a fondo e di controllare il biker meglio di qualsiasi altra cosa nella sua categoria. Mentre i tipici ammortizzatori da XC compromettono l’LSC o il supporto (immersione durante la pedalata, il pompaggio o la frenata), il VTT PRO-X include una regolazione LSC con attrezzi che viene utilizzata per mettere a punto la Posizione 1. Per evitare qualsiasi compromesso sull’HSC, la posizione 2 del VTT attiva un altro pistone che aggiunge una compressione sia ad alta che a bassa velocità per aumentare la stabilità del telaio, in quanto la forcella viaggerà più in alto nella sua corsa, lasciandola pronta per gli impatti più grandi che potrebbero presentarsi. In altre parole, la tecnologia brevettata Manitou crea tre circuiti separati che consentono una posizione intermedia che non sarà dura o spigolosa come quella di molti altri ammortizzatori che regolano solo la compressione a bassa velocità.

La regolazione dell’estensione a 18 click, situata nella parte inferiore della forcella, offre la possibilità di personalizzare ulteriormente le prestazioni per una gamma estremamente ampia di dimensioni, stili e preferenze dei ciclisti. Prestazioni sorprendenti delle sospensioni, personalizzate per ogni singolo ciclista, in tutte le porzioni di escursione: Il compromesso, ucciso.

Versatilità

Sebbene possa sembrare che l’escursione delle forcelle da XC si stia dirigendo in una certa direzione, un altro vantaggio che la R8 offre è che rappresenta 5 forcelle in una, senza dover acquistare componenti aggiuntivi. L’eccellenza in così tante aree lascerebbe pensare che la versatilità di una sola forcella copra da 80 a 120 mm di escursione, ma la R8 rimane fedele alla filosofia di Manitou di aggiungere flessibilità per il ciclista e una sovrapposizione di escursione tra le piattaforme. Dorado Air consente la regolazione interna dell’escursione senza l’aggiunta di componenti. I nuovi distanziali di escursione tengono conto della variazione negativa del volume d’aria, per cui la forcella da 80 mm ha la stessa sensazione di corsa iniziale di quella da 120 mm. Facilmente regolabile a casa con incrementi di 10 mm, ogni componente necessario per modificare l’escursione della forcella è incluso nel prodotto. Una buona notizia sia per i negozi che per i biker: entrambi hanno a disposizione un prodotto in grado di adattarsi alle esigenze del momento con facilità e senza costi aggiuntivi.

Affidabilità

Creare una forcella così avanzata e competitiva come l’R8 doveva essere un compito arduo, ma garantire che il prodotto finale non solo fosse performante, ma che lo fosse anche nel tempo, proprio come la prima volta, è stato forse il più grande risultato ottenuto dallo staff di ingegneri Manitou. In primo luogo, per creare un prodotto così affidabile è stato fondamentale apportare solo miglioramenti in termini di peso e rigidità che potessero essere realizzati senza compromettere l’integrità strutturale o l’affidabilità del prodotto complessivo.

Internamente, l’uso di materiali e componenti più duraturi, laddove possibile, e la ricerca di soluzioni tecniche che garantiscano una maggiore longevità del prodotto, rendono questa forcella più un investimento per il vostro tempo in sella che una spesa per il vostro hobby. L’ammortizzatore sigillato con sistema a bladder e le viti di spurgo TSR (Trail Side Relief) (in genere più comuni sulle soluzioni con escursione maggiore) rendono la forcella non solo più performante, ma anche più longeva rispetto a quella a cui la maggior parte degli atleti è abituata, oltre a garantire una migliore sensazione generale della forcella e una maggiore aderenza ai piccoli urti.

Se il compromesso è la morte dell’innovazione, allora la R8 rappresenta l’opposto, poiché si avvicina al meglio della categoria per ogni categoria misurabile che è importante per il moderno atleta di XC. La forcella più leggera, più rigida, più versatile e con il più alto grado di regolazione che abbia mai portato il nome Manitou eccelle in tutte le aree e non scende a compromessi in nessuna.

ACE/DEUCE

Per creare il livello successivo di una sospensione anteriore affidabile, leggera ed estremamente performante, è stato necessario sviluppare una forcella in grado di funzionare in tutte le situazioni e di adattarsi facilmente a terreni e circostanze diverse. La forcella R8 è tutt’altro che un’unità statica e gli ingegneri Manitou hanno lavorato diligentemente per produrre un sistema remoto di livello superiore che garantisse al biker il controllo completo della sospensione. Anche se con la R8 sarà disponibile un’opzione con levetta manuale, è molto probabile che la maggior parte degli appassionati di XC preferisca la soluzione del comando remoto. La combinazione ACE e DEUCE è un bloccaggio remoto sotto il manubrio prodotto da Manitou che controlla forcella, ammortizzatore e reggisella telescopico. La leva Ace controlla il reggisella, mentre la leva Deuce controlla sia la forcella che l’ammortizzatore. Le due leve possono essere montate nella configurazione più adatta a ciascun biker. In altre parole, la Ace può essere montata sopra o sotto la Deuce e può essere montata anche come leva indipendente. Nel tentativo di ridurre al minimo il peso, la leva utilizza una guaina da 3 mm e un cavo da 9 mm, ma è compatibile anche con guaine standard da 4 mm e cavi da 1,2 mm.

MARA PRO IL GEN 2 –

Parallelamente al progetto di sviluppo della sospensione anteriore, lo staff di ingegneri Manitou ha sviluppato una nuova soluzione per completare il pacchetto di sospensioni. Per mantenere la fluidità nella parte posteriore come in quella anteriore, la linea di ammortizzatori Mara Pro IL GEN 2 può adattarsi a diverse discipline con lunghezze di corsa da 30 a 65 mm. Il nuovo design include anche un nuovo pistone IPA per migliorare il blocco.

Mentre la nuova famiglia di ammortizzatori in linea rappresenta un aumento delle prestazioni che dovrebbe soddisfare anche i desideri degli atleti più esigenti, lo sviluppo di una soluzione XC d’élite dedicata a uno scopo molto specifico: prestazioni assolute da gara. All’interno della linea Mara Pro IL Gen 2 è stato prodotto un’idraulica PRO XC dedicata, con una corsa di 37,5-45 mm e uno stack di spessori specifico per l’XC per garantire le più forti prestazioni di lockout disponibili.

Prezzi

Manitou