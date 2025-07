Nuovo disco Galfer Shark EVO, anche con trattamento Kashima

Galfer presenta il nuovo disco Shark Evo che ha anche un trattamento Kashima per combinarlo cromaticamente con le sospensioni Fox Factory.

[Comunicato stampa] Con decenni di esperienza nello sviluppo di soluzioni frenanti di altissimo livello, Galfer si è affermata come uno dei principali punti di riferimento nel mondo della MTB, combinando innovazione, prestazioni e affidabilità in ciascuno dei suoi prodotti. Il suo impegno per l’eccellenza tecnica ha dettato il ritmo del settore, soprattutto in discipline esigenti come il Downhill, l’Enduro o le E-bike.





Dopo il grande successo del disco Shark fisso per MTB lanciato nel 2022, che ha rivoluzionato il segmento dei freni ad alte prestazioni affermandosi rapidamente come leader di mercato, Galfer amplia ora la sua iconica gamma con la sua evoluzione più attesa: il nuovo Disc Shark EVO. Questo nuovo modello alza ulteriormente l’asticella tecnologica, mantenendo l’DNA di innovazione e affidabilità che ha reso la famiglia Shark un simbolo di fiducia tra rider professionisti e amatori.Il nuovo Disc Shark EVO è l’unico disco freno sul mercato con trattamento Kashima originale, una tecnologia premium finora riservata a sospensioni e componenti di fascia alta. Un’innovazione che ne consolida il carattere esclusivo, distintivo e altamente performante.

Disponibile in tre finiture di alta gamma

Kashima originale: ideale da abbinare a componenti Fox Kashima per un’estetica e una tecnica al top.

Anodizzato nero: finitura elegante e versatile, facilmente integrabile in qualsiasi montaggio.

Alluminio naturale: finitura grezza che mostra i segni della lavorazione CNC senza perdere resistenza né prestazioni.

Sei motivi che lo rendono unico

Nuova pista frenante Shark: più superficie, più potenza

– Design evoluto che offre maggiore massa e area di contatto, garantendo frenate più potenti e consistenti.

– Compatibile con tutti i tipi di pastiglie, anche quelle di dimensioni maggiori, assicurando un adattamento perfetto. Raffreddamento superiore: migliori prestazioni, meno fatica

– Più alette e fori di dissipazione termica per mantenere la temperatura sotto controllo, ideale per discese intense e uso prolungato.

– Maggiore stabilità termica e durata del sistema frenante. Nucleo in alluminio 7075-T6, lavorazione CNC

– Lavorazione CNC completa per una rigidità e precisione senza precedenti.

– Lega in alluminio 7075-T6 di qualità aerospaziale: leggera e resistente.

– Spessore del nucleo aumentato a 5 mm, con ottimizzazione topologica, per migliorare la rigidità laterale e la risposta in condizioni estreme. Inoltre, assicura un’usura uniforme delle pastiglie grazie al lavoro simmetrico dei due pistoni. Trattamento Kashima originale: esclusività e distinzione

– Maggiore durata e resistenza all’usura. Il trattamento crea uno strato ultraresistente di ossido anodico duro che migliora significativamente la resistenza all’usura, particolarmente vantaggioso per il nucleo in alluminio esposto a condizioni estreme, senza compromettere integrità o prestazioni. Rivetti cavi per un’unione solida

– I rivetti cavi in acciaio inox da 8 mm offrono un collegamento solido e affidabile, rafforzando l’unione tra i componenti senza aumentare il peso complessivo. Compatibilità totale con le E-bike

– Compatibile con magnete per sensore di velocità, mantenendo la piena funzionalità dei sistemi E-bike.

Disponibilità e prezzi

Sarà disponibile sul mercato a partire dall’autunno 2025 nei diametri ø180 mm, ø203 mm e ø223 mm, sia per sistemi a 6 fori che center-lock. Il prezzo al pubblico (IVA esclusa) varierà tra 85 € e 125 €, in base alla finitura, dimensione e sistema di fissaggio scelto.

