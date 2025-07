SRAM acquisisce Ochain

Ochain, marchio italiano che produce l’omonimo sistema che isola automaticamente la trasmissione dalla sospensione (qui il nostro test), è stato acquistato da SRAM. Complimenti a Fabrizio per aver avuto un’idea di successo e averci creduto fino in fondo. Siamo curiosi dei futuri sviluppi del prodotto avendo alle spalle un colosso come SRAM.

[Comunicato stampa] Ochain entra a far parte della famiglia di marchi SRAM. Conosciuto per il suo innovativo spider per guarniture che offre una sensazione di assenza di catena, Ochain è passato rapidamente da un prototipo a un punto fermo della Coppa del Mondo.





Montato tra le pedivelle e la corona, Ochain permette alla corona di ruotare liberamente di una certa quantità senza che le pedivelle si muovano, creando una sensazione di “assenza di catena”. Con le sospensioni più libere di fare il loro dovere e la trasmissione in grado di fluttuare senza problemi, il risultato è una bicicletta più tranquilla e silenziosa. Innumerevoli corridori di Coppa del Mondo di downhill ed enduro utilizzano Ochain su molti modelli e marchi di biciclette.

“L’idea era quella di avere un componente che simulasse la sensazione di assenza di catena con la possibilità di pedalare”, ha dichiarato Fabrizio Dragoni, fondatore di Ochain. Dopo aver fondato l’azienda nel 2019, Dragoni e il suo team hanno portato Ochain attraverso molteplici iterazioni del prodotto. Fabrizio continuerà a guidare il marchio da una nuova struttura dedicata in Italia.

“Abbiamo iniziato a pensare a come migliorare le discese attraverso lo sviluppo della trasmissione”, ha dichiarato Flynn George, Product manager di SRAM. “Abbiamo scoperto che l’Ochain offre miglioramenti ineguagliabili in termini di trazione, stabilità e sensazione di guida. Silenzia il telaio, riducendo il feedback uditivo e il feedback del pedale. Sui sentieri, questo significa migliorare la trazione e il controllo“.

Il pilota italiano di DH Loris Revelli è stato il primo a utilizzare Ochain nelle gare di Coppa del Mondo nel 2019. “È difficile da spiegare finché non lo si prova: la bici sembra galleggiare di più, come il burro sulle rocce. Ora uso Ochain su ogni bici che possiedo, anche sulla mia e-bike“.

Sebbene inizialmente fosse stato concepito come prodotto per le gare di downhill, il team di Ochain si è presto reso conto che, in realtà, quasi tutti i biker potevano utilizzarlo. Ora lo si può trovare su tutto, dalle DH alle e-bike a lunga escursione, fino alle bici da trail leggere.