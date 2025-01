Dopo diverse stagioni con Atherton Racing, il tedesco Andreas Kolb si unisce al YT Mob, dove corre anche Vali Höll, attuale campionessa del mondo di DH in carica.







.

[Comunicato stampa] Dopo una stagione dominante, l’YT MOB accoglie tra le sue fila uno dei nomi più veloci della DH: Andreas Kolb. Con due vittorie ai campionati europei di DH e una in Coppa del Mondo, Andi si unisce al MOB insieme a Vali Höll, Oisin O’Callaghan e Kasper Woolley.

Con Kolb, il MOB fa un passo avanti verso la sua visione di diventare una delle migliori squadre del circuito. Sebbene la squadra abbia raggiunto successi individuali, questi cambiamenti la mettono in condizione di salire più in alto e di raggiungere la vetta della classifica a squadre, cosa che il MOB non ha ancora ottenuto.

“Il passaggio al MOB è stato un gioco da ragazzi! La squadra si sente già come una famiglia e mi sono abituato alla bici. Sono entusiasta dei risultati che potremo raggiungere insieme, ma vincere una seconda Coppa del Mondo con la nuova squadra sarebbe un sogno per il 2025”. – Andi Kolb, atleta MOB Downhill

“Sono entusiasta e onorato di dare il benvenuto a Kolb nel nostro YT MOB Factory Race Team. La sua personalità e la sua professionalità si allineano perfettamente al nostro marchio e alla nostra visione di diventare uno dei top team della Coppa del Mondo. Diamoci dentro!”. – Jan-Philipp Becker, direttore marketing globale del marchio, YT Industries.

YT bikes