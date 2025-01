Rali Chain Mag: il tendicatena magnetico

Avete presente quando la vostra bici in discesa sembra una vecchia carretta sgangherata, tanto è il rumore di sbatacchiamento della catena? Ecco una soluzione interessante, quella di Rali con un tendicatena (se così si può definire) magnetico, che tiene la catena al suo posto evitando che vada a colpire il telaio.

Come funziona? Mentre si procede in discesa senza pedalare con la catena posizionata nella parte medio-bassa della cassetta, un magnete afferra la catena. Nel caso in cui la bicicletta subisca impatti più forti che stacchino la catena dal magnete, il movimento della catena viene rapidamente smorzato dalle dita gommate in combinazione con le forze magnetiche, riducendo in modo significativo il movimento indesiderato della catena, il rumore e le vibrazioni. Quando si inizia a pedalare, il magnete rilascia la catena evitando attriti. Quando la catena si trova nella parte alta della cassetta, il magnete ha un’influenza limitata sulla trasmissione della bicicletta in quanto molto lontano.







Caratteristiche