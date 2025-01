Cos’è questo rumore?

Era da un po’ che non usavo le ruote di primo montaggio della Canyon Lux Trail, perché vi avevo montato il sistema Classified con i relativi cerchi. Ieri, dopo un gradone con un impatto piuttosto duro della ruota posteriore su una roccia, ho sentito un rumore come di sabbia, tipo il risucchio che fanno le onde quando, dopo essersi infrante sulla battigia, si ritirano verso il mare.

Arrivato a casa ho indagato ed ecco cosa ho trovato.







In pratica il lattice si era seccato e si era incollato al copertone. Quando la ruota ha preso la botta, si è staccato in tanti piccoli pezzi, spargendosi per tutta la gomma.

Vi è mai capitato?