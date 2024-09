Come proteggere la corona e la catena dai colpi

Il bash guard sembra essere un componente passato di moda, eppure è fondamentale per proteggere la trasmissione dai colpi di sassi alzati dalla ruota anteriore ed impatti con le rocce. Non solo si rischia di rompere i denti della corona, bensì è probabile che anche le maglie della catena si danneggino e non riescano più a scorrere bene sui rullini, saltellando sui pignoni e, come risultato finale, rompendosi.

Per i più scettici faccio vedere il bash guard integrato della nuova trasmissione SRAM T-Type, che ho montato circa un anno fa. Della maggior parte dei colpi non mi sono neanche accorto, ma i segni parlano chiaro: senza paracolpi la catena avrebbe subito dei danni con il passare del tempo. Ci sono bash guard montabili direttamente al telaio sull’attacco ISCH05, come questo, sempre che il vostro telaio sia predisposto.







.

Voi ne usate uno?