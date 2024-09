Il percorso dello Swatch Nines 2024 a Sölden

Percorso enorme e pensato per durante almeno 10 anni, con apertura al pubblico nel 2025, in vista degli imminenti Swatch Nines 2024 in quel di Sölden, Austria.







La costruzione del più grande tracciato nella storia dell’evento è quasi completata. Sopra la località montana di Sölden, in Austria, un’enorme linea di freeride e slopestyle si snoda lungo il pendio, incrociandosi più volte prima di terminare insieme in un colossale step-up.

Il percorso è il risultato di un processo durato 9 mesi, iniziato con un workshop di progettazione nel gennaio 2024, in cui rider come Erik Fedko (GER), Sam Pilgrim (GBR), Lukas Schäfer (GER), Peter Kaiser (AUT) e Patricia Druwen (GER) si sono trovati con i designer e i partner di Nines per dare forma alle loro idee più folli.

Dopo la conclusione dell’evento, l’impianto sarà adattato all’uso pubblico e aprirà la stagione successiva come parte permanente del Bike Republic Sölden bike park.

In collaborazione con le autorità locali e regionali, è stato sviluppato un concetto di restauro ecologico completo per il sito di circa 13.000 metri quadrati. Particolare attenzione è stata dedicata al rinverdimento dell’area.

