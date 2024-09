Nuova gamma di ruote Oquo

[Comunicato stampa] Sono trascorsi due anni dalla nascita di Oquo e della sua prima gamma di ruote, quella da montagna. Da allora, il marchio si è dedicato non solo a continuare a migliorare i propri stabilimenti di produzione e il laboratorio dei test nei Paesi Baschi, ma ha anche presentato una gamma completa da strada ottenendo i suoi primi successi nell’alta competizione. Adesso Oquo presenta delle novità per la gamma da montagna come risultato del suo continuo ciclo di miglioramento. Ovvero, l’ascolto attivo dei suoi team, il risultato dei test di laboratorio e sul campo e le prove effettuate di diverse nuove tecnologie.

Nuove MP30 LTD e MP30 Team

La gamma Mountain Performance (MP) offre le ruote più leggere e di più alte performance per le bici più moderne e capaci orientate all’XC. All’interno di questa gamma, Oquo lancia le sue nuove ruote MP30 LTD e MP30 Team, adesso con il proprio mozzo denominato Oquo DT Inside. Si tratta di un passo logico nella strategia del marchio di offrire il prodotto migliore controllando minuziosamente l’intero processo di fabbricazione. In una categoria in cui la leggerezza e l’efficienza sono le priorità, progettare il proprio mozzo consente di ottimizzare questo elemento con questi due assi di sviluppo. Con i nuovi mozzi Oquo DT Inside le ruote MP30 LTD e MP30 Team sono più leggere, avendo eliminato materiale dove non è strettamente necessario.







.

È riuscito a ottenere un risparmio di 7 g nei mozzi LTD anteriori e di 29 g nei posteriori, rispetto ai mozzi equivalenti. Il tutto, senza compromettere la durabilità del gruppo. I nuovi mozzi LTD e Team utilizzano i meccanismi interni più che verificati Ratchet di DT Swiss. Nello specifico, Ratchet EXP per il top di gamma LTD e Ratchet per il mozzo Team. Lo sviluppo di questo mozzo gli ha consentito di includere la tecnologia dei raggi “straight pull” per migliorare l’efficienza del gruppo e che sostituiscono i J-Bend che usava questa gamma sinora. Questo sistema consente di avvicinare maggiormente la testa del raggio all’asse. Situare i raggi vicino all’asse di rotazione migliora l’efficienza della trasmissione di potenza, riducendo le perdite meccaniche e massimizzando il trasferimento di forza dal pilota alla ruota.

I nuovi mozzi utilizzano testa di raggio T-Shape che impediscono ai raggi di attorcigliarsi e allentarsi. Ciò offre una ruota più affidabile e con un peso inferiore. Infine, grazie al mozzo Oquo DT Inside, le lunghezze dei raggi in entrambi i lati della ruota adesso sono simmetriche, rendendo la ruota più leggera, rigida e resistente, con meno raggi di ricambio.

Nuove MC32 Team e MC32 Team Power

All’interno della gamma orientata al Trail / Enduro, la Mountain Control (MC), Oquo presenta due nuove ruote in cui include un anello di alluminio totalmente nuovo. Le nuove MC32 Team e MC32 Team Power utilizzano il nuovo cerchione testato e sviluppato insieme all’Orbea Fox Enduro Team nelle condizioni più estreme allo scopo di sopportare i percorsi più esigenti. Il nuovo design dell’anello si aggiunge alle modifiche della lega utilizzata per renderla una ruota ancora più forte e resistente agli urti. Questo nuovo design del cerchione aumenta la quantità di materiale nella zona più critica della ruota, raggiungendo fino a un 50% in più di resistenza.

Ciò si combina a un profilo Mini-hook, aumentando la resistenza alle forature senza incrementare il peso drasticamente. Entrambe le ruote utilizzano lo stesso anello, sebbene le MC32 Team Power includano un mozzo specifico per un gruppo orientato alle bici elettriche. Tutte le ruote Oquo sono fabbricate in Europa, ma nel caso delle MC32 Team e delle MC32 Team Power i componenti utilizzati nel processo sono fabbricati in territorio europeo. Il marchio continua a lavorare per avvicinare il più possibile all’Europa tutta la manifattura dei suoi componenti.

Programma di personalizzazione

È possibile personalizzare tutte le ruote LTD di Oquo a partire da una variegata selezione di eleganti colori attraverso il suo esclusivo programma di personalizzazione del colore. A partire da quest’anno, il marchio ha inoltre aggiunto l’opzione grafica delle sue squadre professionali sia di ciclismo da strada che da montagna.

Nuova garanzia a vita

Come se queste novità non bastassero, Oquo fa un ulteriore passo avanti in termini di servizio e assistenza ai e alle rider, e include la garanzia a vita nei modelli LTD e Team, sia della gamma Mountain Performance (MP) che della Mountain Control (MC). Ciò significa che oltre alla consueta garanzia legale, Oquo offre il vantaggio di una garanzia a vita volontaria e gratuita registrandosi sul sito oquowheels.com.

La garanzia dà anche diritto alla riparazione o sostituzione in caso di rottura o incrinatura delle ruote.