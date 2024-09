Nuove Fulcrum Metal Carbon e Metal ALX

Fulcrum torna ad aggredire i trail più tecnici con le nuove Metal Carbon e Metal ALX.

[Comunicato stampa] Le Fulcrum Metal Carbon e Metal ALX stabiliscono un nuovo standard di eccellenza per il trail, fondendo prestazioni ottimali, design ultraleggero e resistenza senza pari. Il ritorno di Fulcrum alla MTB è passato prima dai campi gara XC, con l’introduzione della famiglia Red Zone e dei suoi differenti livelli di performance. Il passaggio al Trail è graduale e naturale e Metal Carbon e Metal ALX sono specificatamente pensate per questo segmento, unendo senza soluzione di continuità le esigenze di alte prestazioni sui trail con la necessità di agilità e resistenza.







.

METAL CARBON: Nip(ple) Force evolution

Metal Carbon è una ruota pensata per la performance sui trail e ha un cerchio in carbonio con canale interno da 32 mm: una scelta che deriva dai risultati dei test che dimostrano come tale larghezza sia la migliore per il sostegno per coperture da 2.4-2.6”.

Il design del cerchio è l’identitario e affermato Nip(ple) Force design, progettato per massimizzare bilanciamento tra rigidità laterale e capacità di assorbimento verticale, grazie anche all’uso mirato del mix di fibre e resine proprietario FF80.

Dopo essere stato introdotto nell’XC con Red Zone Carbon, questo design viene quindi declinato su Metal Carbon per utilizzo trail, con una laminazione tutta nuova per incontrare le necessità dei trail-rider.

Il vantaggio principale di questa soluzione è una ruota dal comportamento bilanciato e affidabile, oltre a una maggiore resistenza alle sollecitazioni. Questo risultato è ottenuto con una doppia asimmetria – 6mm da un lato e 3,5mm dall’altro.

Il cerchio 2-Way FitTM è realizzato con un ponte non forato, che aumenta la resistenza ed elimina la necessità di nastro tubeless e i supporti DSRCTM sono affogati nella fibra di carbonio nella zona del foro raggio per offrire maggior sostegno al nipplo e scaricare la tensione in una zona più ampia, oltre a eliminare potenziali problematiche di corrosione galvanica.

METAL ALX: Aluminum revolution

Metal ALX è destinata invece a un’utenza più ampia alla ricerca di un prodotto MTB-Trail affidabile, divertente e allo stesso tempo performante. È realizzata impiegando un cerchio in alluminio 6069, con giunto saldato e canale interno da 30mm.

La particolare lavorazione CNC sul naso alleggerisce il cerchio nelle zone non soggette a stress e contribuisce anche ad un’estetica più aggressiva. Il look del cerchio è poi completato da particolari laserature tattili e da dettagli adesivi reflective che declinano lo schema Form Function Fulcrum, illustrando le tecnologie contribuiscono a fare di questo prodotto una ruota unica nel suo genere.

Mozzi e cuscinetti: l’eccellenza di Fulcrum

Metal Carbon e Metal ALX impiegano lo stesso mozzo, realizzato con cuscinetti inox a cono e calotta. La soluzione a cono e calotta, firma inconfondibile dei prodotti Fulcrum di alta gamma, garantisce un lavoro del cuscinetto allineato alla forza applicata da raggi, stressando meno il cuscinetto e garantendo scorrevolezza e longevità notevolmente migliori rispetto ai più classici sistemi a cartuccia. Il cuscinetto è completamente disassemblabile e revisionabile in tutte le sue parti, per venire incontro alle esigenze dei rider più attenti.

I raggi sono in acciaio, sfinati a 1.6 su Metal Carbon e a 1.8 su Metal ALX. Entrambe le ruote presentano 24 all’anteriore e 28 al posteriore per offrire il miglior bilanciamento tra handling, resistenza agli impatti e leggerezza.

Metal Carbon e Metal ALX possono essere utilizzate anche su E-MTB leggere – coppia massima 60 Nm, peso massimo rider+bici 125 kg – nelle versioni dotate di corpetto in acciaio. Queste versioni sono ad oggi disponibili solo per OEM, ma la conversione del corpetto può essere eseguita su tutte le ruote.

Il peso di Fulcrum Metal Carbon è di 1,550 g nella versione XDR.

Il peso di Fulcrum Metal ALX è di 1,860 g nella versione XDR.

Entrambe le ruote vengono progettate e sviluppate in Italia, e sono la risposta di Fulcrum al rider esigente alla ricerca di performance e affidabilità per singletrack, discese impegnative, percorsi e trail MTB tecnici.

Prezzi Metal Carbon (XDR, Microspline)

1,640.00 €

1,872.00 $

1,525.00 £

Prezzi Metal ALX (XDR, Microspline, HG)

650.00 €

742.00 $

605.00 £

Fulcrum