Campionati Mondiali UCI di Enduro 2024 in Val di Fassa

Programma, partecipazione e qualificazione: tutto sui Campionati Mondiali UCI di Enduro ed E-Enduro 2024

[Comunicato stampa] Finalmente sono stati resi noti nuovi dettagli sui tanto attesi Campionati Mondiali di Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2024, incluso il programma della manifestazione. L’evento, che riunirà in Italia, sulle Dolomiti di Fassa, in Trentino, i migliori atleti di mountain bike da tutto il mondo pronti a sfidarsi per il titolo di Campione del Mondo e la prima maglia iridata della disciplina, inizierà ufficialmente giovedì 12 settembre con la Cerimonia di Apertura e la Parata degli Atleti Nazionali per le vie del paese di Canazei.

Le prove ufficiali sul percorso gara invece si svolgeranno venerdì 13 e le due gare di Enduro e E-Enduro sono previste per sabato 14 settembre. Domenica 15, pubblico e appassionati avranno l’opportunità di partecipare alla giornata “Ride, Test & Explore” durante la quale sarà possibile visitare i paddock, incontrare gli atleti per raccogliere autografi e girare sul percorso gara ancora segnalato!

Oltre al programma, la Union Cycliste Internationale (UCI) ha comunicato le modalità di selezione e qualificazione degli atleti partecipanti, per entrambe le discipline, Enduro ed E-Enduro.







.

Le competizioni saranno aperte agli atleti nati a partire dal 2007. Per l’evento Enduro così come per l’E-Enduro, ogni Federazione Nazionale ha la possibilità di iscrivere fino a 5 uomini e 5 donne. Inoltre saranno automaticamente qualificati i primi 30 uomini e le prime 15 donne di ogni tappa della UCI Enduro World Cup, insieme ai primi 100 uomini e alle prime 50 donne della classifica generale Enduro.

Gli atleti dovranno indossare l’abbigliamento ufficiale della loro federazione nazionale, rispettando così l’orgoglio e l’identità del proprio paese.

L’ordine di partenza sarà determinato dal ranking generale Enduro, con i migliori atleti che partiranno per ultimi, creando un crescendo di emozioni e suspense. Gli atleti non classificati seguiranno un ordine di partenza a rotazione per nazioni, garantendo una competizione equa e organizzata.

Massimo Ghirotto Presidente della Commissione Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) commenta: “In Italia l’enduro è partito nel 2009 con il Circuito Superenduro e già nel 2011 è stato organizzato il primo Campionato Nazionale di disciplina a Limone Piemonte. Da allora la disciplina ha fatto molta strada ma siamo ancora in prima linea e felici che l’Italia ospiti nuovamente una prima storica, con gli imminenti UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships. Questo evento deve essere motivo di orgoglio per tutti gli atleti, gli organizzatori e la località che negli anni hanno investito molto nello sport e in questa disciplina. La Val di Fassa e il Trentino, con le splendide Dolomiti, sono un teatro perfetto per questo evento. Rinnovo il mio in bocca al lupo a William Basilico e tutto lo staff per questo che sono certo sarà un evento indimenticabile”.

La FCI ha proprio in questi giorni conferito la nomina di Commissario Tecnico per le discipline Enduro e E-Enduro all’attuale CT della Nazionale Down Hill. Simone Fabbri che, raggiunto al telefono, lascia trapelare alcune interessanti informazioni circa lo stato dei lavori e la sua visione.

Al momento è in una fase di studio, sta verificando tutte le informazioni a disposizione, come classifiche, piazzamenti in World Series, ma non solo e al contempo è già in contatto con alcuni atleti. Se nell’elettrico vede la necessità di una specializzazione elevata da parte dell’atleta, “una power stage moderna che è una prova speciale sempre più decisiva nelle gare, non è una cosa da tutti, richiede esperienza e un perfezionamento di tecniche di guida davvero elevato” per quanto riguarda l’enduro invece vede assolutamente possibile la valutazione di atleti provenienti dal downhill, purché motivati e completi dal punto di vista atletico e tecnico.

Riguardo un possibile ritiro della nazionale italiana prima dell’evento, Fabbri ha confermato e aggiunto: “E’ fondamentale che si crei un gruppo, le cose in grande si fanno assieme! Sebbene le discipline di cui mi occupo siano individuali, ho sempre creduto nel valore della squadra e nel beneficio che la condivisione e l’armonia porti ai risultati.”

La data in cui conosceremo i nomi dei convocati sarà comunque il 28 agosto, quando si apriranno le iscrizioni.

L’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di mountain bike enduro, con quattro intense giornate che metteranno in risalto il talento e la determinazione degli atleti partecipanti. L’invito per tutti gli appassionati e i media è di venire in Val di Fassa a seguire da vicino i Campionati Mondiali di Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2024 e applaudire i primi Campioni Mondiali della storia di entrambe le discipline.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale events.fassabike.com.