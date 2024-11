Cosa fare se il remoto del cambio wireless si scarica?

Ammetto candidamente che non sapevo di questo trucchetto fino a due giorni fa, quando nel bel mezzo della prima nevicata della stagione, mentre ero in salita su questo itinerario, il cambio SRAM AXS ha smesso di funzionare. Ho scoperto che la batteria del comando remoto era scarica, ma che quella del deragliatore funzionava perfettamente. Maledicendo la mia disattenzione, parzialmente scusata dal fatto che abbiamo diverse bici test con trasmissioni wireless e che non le usiamo tutte ogni settimana, proprio controllando che la batteria del deragliatore avesse il led verde mi sono accordo che premendo una volta il bottone AXS potevo cambiare verso un pignone più grande. La mia abitudine ad aggeggi elettronici mi ha spinto a provare a premere lo stesso bottone due volte di seguito in rapida sequenza, scoprendo che in quel modo cambiavo verso un pignone più piccolo. Il giro era salvo, anche mi sono fermato a cambiare manualmente sotto la neve.







.