Decathlon richiama i caschi EXPL500 e ST500

Decathlon richiama ufficialmente i caschi Rockrider EXPL500 e ST500 acquistati fra il 2 luglio 2024 e il 9 settembre 2024 per un difetto delle parti in plastica. Sono interessati solo determinati numeri di lotto, di determinati colori e dimensioni.

Il comunicato di Decathlon:







.

Durante i nostri controlli qualità, abbiamo notato che un certo numero di caschi EXPL 500 e ST 500, non rispondono ai requisiti previsti dalla norma. Nello specifico abbiamo individuato un difetto in una delle parti in plastica situata nella parte posteriore del casco. Questa può rompersi e di conseguenza il casco potrebbe non garantire la protezione in caso di colpo alla testa durante un’eventuale caduta.

Per controllare se il casco è interessato dal problema, la invitiamo a cliccare su questo link e compilare tutte le parti richieste.

Se il casco è interessato, la invitiamo ad andare in un negozio Decathlon di sua scelta per cambiare il casco o ricevere un rimborso.

Il nostro Servizio Clienti è a sua disposizione su WhatsApp al numero +39 3399958787 o telefonando al numero +39 0399007550.

Articoli interessati al richiamo:

4243712 – CASCO MTB ST 500 TURCHESE S

2940783 – CASCO MTB ST 500 TURCHESE M

5034306 – CASCO MTB EXPL 500 AZZURRO PASTELLO S

5034307 – CASCO MTB EXPL 500 AZZURRO PASTELLO M

5034323 – CASCO MTB EXPL 500 VERDE M

4229390 – CASCO MTB ST 500 ALL SEASONS L

4229391 – CASCO MTB ST 500 ALL SEASONS M