Jovanotti fa un concerto solo per ciclisti

Non è un segreto che Jovanotti sia un ciclista appassionato. Il 26 luglio 2025 terrà un concerto durante il No Borders Music Festival ai laghi di Fusine riservato esclusivamente a 5000 ciclisti. L’appuntamento è fissato alle ore 14 e, per questa occasione, il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori. Nessun accesso sarà consentito ad auto, moto o pedoni, rendendo questo evento un’occasione per trascorrere una giornata unica.

Biglietti in vendita dal 20 gennaio, maggiori informazioni qui.