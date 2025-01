Luca Braidot: da Santa Cruz a Wilier

Sciolto il Santa Cruz RockShox Team, Luca Braidot si accasa al Wilier Vittoria MTB Factory Team insieme ad Avondetto e Zanotti.







[Comunicato stampa] Per l’inizio del calendario agonistico 2025 bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma lo staff, gli atleti e tutti gli addetti ai lavori che ruotano attorno al mondo della Wilier – Vittoria MTB Factory Team sono già al lavoro da diversi mesi. Anno dopo anno la squadra sta aggiungendo mattoncini al suo processo di crescita e nella stagione che verrà è pronta metterne un altro molto importante.

Dal 2025, infatti, l’impegno della squadra sarà principalmente rivolto al Cross Country, con i rider di Wilier – Vittoria che proveranno a dare battaglia su tutti i palcoscenici più importanti a livello internazionale, a cominciare dalla Coppa del Mondo che scatterà in Brasile ad inizio

aprile. Ad impreziosire ulteriormente il roster del Team ci saranno 3 nuovi corridori: il Campione Italiano Elite in carica e 4° nel rankingv mondiale UCI Luca Braidot, l’italiano categoria Elite Juri Zanotti, e la canadese Ella MacPhee, talento emergente della categoria under 23.

Il Team sarà accompagnato al debutto stagionale con una rinnovata brand identity, che celebra una eccellenza italiana in tutto il mondo con un tocco di creatività pop: la pasta. Colori audaci e vibranti si fondono con dettagli ispirati alle forme e alle texture di uno dei piatti più amati dai corridori, dando vita a una grafica unica che caratterizza il nuovo completo da gara e la Urta Max SLR.

Marco Trentin, Team Principal di Wilier Vittoria MTB Factory Team dichiara: “Abbiamo grandi ambizioni per la prossima stagione e siamo già impegnati a prepararci al meglio per raggiungere i primi obiettivi stagionali. L’arrivo dei nuovi corridori partendo da Luca Braidot, ha ulteriormente innalzato il livello del Team, creando un equilibrio perfetto tra giovani talenti e atleti già competitivi ai massimi livelli. Sul piano organizzativo, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti con uno staff altamente qualificato al fianco degli atleti: un performance manager, un allenatore tecnico, una nutrizionista, massaggiatori esperti, meccanici specializzati e un’esclusiva area hospitality con un food truck per accogliere sponsor e tifosi.

Il già citato cambio di prospettive della Wilier-Vittoria ha spinto la squadra ad intervenire sul mercato, andando a rinforzare in maniera importante il reparto XCO. Il grande colpo invernale è l’arrivo di Luca Braidot, campione italiano di specialità, plurivincitore in Coppa del Mondo XCO, 4° agli ultimi Giochi Olimpici e 4° anche nel ranking mondiale UCI.

Luca sarà il punto di riferimento della squadra in termini di risultati ma anche di crescita per gli atleti più giovani visto il suo grande palmares di vittorie. Con il confermatissimo campione europeo XCO Simone Avondetto (fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028), Wilier-Vittoria potrà così contare su quelli che sono probabilmente i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale e attualmente entrambi nei primi 10 del ranking mondiale UCI e che, non a caso, hanno difeso i colori della Nazionale azzurra a Parigi 2024.

“Guardo alla prossima stagione con grande fiducia.” ha dichiarato Luca Braidot. “Il Team è ottimamente organizzato sotto ogni punto di vista e non vedo l’ora che arrivino le prime gare. Uno dei fattori che mi ha portato a scegliere questa squadra è che è un Factory e il rapporto diretto con Wilier e Vittoria sarà fondamentale per permettermi di esprimermi al meglio. Il mio grande obiettivo per il 2025 è essere costante al vertice in Coppa del Mondo e tornare nella Top 5 della Classifica Generale.”$

I due non saranno però soli, per il Team ha firmato anche Juri Zanotti, vicecampione del mondo XCO under 23 nel 2021. Un trio destinato a far sognare i tifosi italiani. “Wilier Vittoria mi sembra una grande famiglia”, ha dichiarato Juri. “Questo ambiente è perfetto per me, poiché apprezzo molto le relazioni forti. Cerco costantemente di migliorare e sono sicuro che qui avrò tutti gli strumenti per farlo. Correre con Luca e Simone sarà un ulteriore stimolo per fare il salto di qualità che sto costruendo con il duro lavoro”.

Tra le donne, invece, è stato ufficializzato l’arrivo della giovanissima canadese Ella MacPhee, che partirà con grandi ambizioni in ottica classifica generale di Coppa del Mondo nella categoria riservata alle atlete U23. “Sono determinata ad essere costantemente sul podio in Coppa del Mondo nel 2025,” ha dichiarato Ella. “L’anno scorso ci sono arrivata vicinissima per due volte, e quest’anno ho fame di vittoria e di una classifica generale di alto livello. Non vedo l’ora che inizi la stagione!”

Il roster 2025, oltre ai nuovi inserimenti, si completa con le conferme di Simone Avondetto, Elian Paccagnella, Gustav Heby Pedersen e Sofie Heby Pedersen.

