Nasce Cast: copertoni e componenti vari

Cast è un nuovo marchio fondato da diversi atleti ed ingegneri che presenta gomme (prodotte da Pirelli), manubri e pedali.

[Comunicato stampa] Formata da un team dedicato di alcuni dei migliori atleti, ingegneri e progettisti di gravity al mondo, Cast si impegna a garantire l’equità nel settore del ciclismo e a creare prodotti eccezionali su misura per le discipline gravity. Cast ha trascorso gli ultimi tre anni a progettare pneumatici e componenti innovativi con atleti e team rinomati come Greg Minnaar, Danny Macaskill, Fabio Wibmer, Gracey Hemstreet, Kriss Kyle, Greg Callaghan, Caleb Holonko e Norco Race Division. Gli atleti svolgono un ruolo fondamentale nel testare e perfezionare i componenti, assicurandone il funzionamento ai massimi livelli.







.

Il risultato è una linea di prodotti ad alte prestazioni che celebra la diversità e la passione delle discipline basate sulla gravità, dal Downhill e l’Enduro, alla BMX, allo Street Trials, allo Slopestyle e oltre.

Cast è inoltre orgogliosa di annunciare la sua partnership con Pirelli Tyre SPA. Questa collaborazione consente al team di ingegneri interni di Cast di accedere ai più recenti progressi nella tecnologia della gomma e del pneumatico, permettendo lo sviluppo di pneumatici Downhill ed Enduro ad alte prestazioni. Altre notizie in arrivo.

“Cast ritiene che l’attuale modello di business nella MTB, come in molti altri settori, faccia sì che la maggior parte dei ricavi vada a enormi rivenditori che non hanno alcun interesse specifico nel settore. Con Cast stiamo cercando di cambiare questo stato di cose, facendo sì che la missione del marchio sia quella di sostenere la cultura della MTB e di restituire alla comunità della MTB sostenendo i rivenditori del settore, i marchi e le destinazioni ciclistiche.

Il nostro obiettivo è creare una comunità – un Cast – di ciclisti di tutte le discipline, provenienze e abilità, uniti dal senso di appartenenza e di cameratismo che tutti proviamo quando andiamo in bicicletta. Il nostro obiettivo è quello di offrire contenuti ed esperienze uniche, producendo al contempo prodotti di altissima qualità e dalle prestazioni elevate grazie alle nostre partnership con gli atleti e alla stretta collaborazione con i leader del settore come Pirelli. È un’impresa davvero entusiasmante”.

Cast