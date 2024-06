Pedivella spanata? No problem!

Durante questo giro in Valle d’Aosta Oscar ha perso un pedale mentre stava pedalando in salita. Sapevo che i cuscinetti erano alla frutta, a furia di giornate in bike park, ma non avevo fatto i conti con il fatto che fossero così grippati da causare lo svitamento del pedale. Purtroppo la parte finale del filetto della pedivella si era sfilettata al momento del distaccamento, ed era impossibile riavvitare il pedale.

Fortunatamente la nostra guida aveva la soluzione pronta: avvitare il pedale dalla parte opposta della pedivella, in modo da ricreare il filetto. Il trucchetto ha funzionato e siamo riusciti a riavvitare il pedale dalla parte giusta senza nessun problema.







.

Ora però bisogna ricordarsi di cambiare i cuscinetti dei pedali per evitare che il misfatto ricapiti.

Vi è mai capitato di perdere un pedale e di sfilettare la pedivella? Come avete risolto il problema sul campo?