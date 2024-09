Perché conviene comprare una (e solo una) camera d’aria leggera

Ormai tantissimi mountain biker usano il tubeless, cioé girano senza camere d’aria fra copertone e cerchio, con il lattice incaricato di tenere la pressione dell’aria e di riparare i buchi più piccoli, come quelli delle spine. Questa soluzione non è solo più sicura a livello di foratura, ma permette di girare a pressioni più basse aumentando quindi la trazione e il grip.

Quindi le camere d’aria sono diventate utili solo per una cosa: ovviare ad una foratura che non riusciamo a riparare con i vermicelli. Tanto vale portarsene dietro una leggera, visto che per la stagrande maggioranza dei casi sarà solo un peso in più senza alcuna utilità.







.

Quella del video è una Schwalbe Aerothan (la più economica, click) che ho già usato una volta, un’altra molto in voga è la Tubolito.

Quale camera d’aria vi portate dietro per le emergenze?