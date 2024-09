Il trucco del Borotalco

La scorsa settimana stavo preparando la bici da DH di mio figlio Oscar per la gara conclusiva di Coppa Italia in Val di Sole. Santa Cruz ci ha gentilmente mandato una V10 con ruote da 27.5″ davanti e dietro che richiedeva un po’ di aggiornamenti, visto che era stata ferma a lungo. Fra questi, un nuovo copertone posteriore e relativo salsicciotto, per evitare che il cerchio in alluminio si bozzasse. Acquisto una Maxxis Aggressor con carcassa DD e un inserto Tannus. Arrivato il pacco, mi metto al lavoro, preparandomi alla solita lotta impari per il montaggio del salsicciotto dentro una gomma con carcassa robusta.

Le mie mani erano ormai distrutte in quando il buon Andrea Chiesa se ne esce con una trovata che ci salverà la giornata: il Borotalco. Ne metto un po’ all’interno del copertone e sul salsicciotto, ed in men che non si dica riesco a tallonare il tutto, inserire il lattice con la siringa attraverso la valvola, e a consegnare la bici ad Oscar.







.

Non bisogna mettere tanto Borotalco, basta uno strato sottile. In questo modo non si impasta con il lattice, il quale continua a fare il suo lavoro egregiamente (sotto al video trovate la controprova). Segnalo anche un commento al video che per il momento non ho avuto modo di verificare:

Consiglio di utilizzare il Talco Minerale (si trova in ferramenta) al posto del Borotalco. Il motivo è semplice: La componente Borica e gli additivi profumati del Borotalco sono deleteri per la gomma naturale, ne aumentano l’invecchiamento ed hanno la tendenza a farla cristallizzare, facendo così invecchiare precocemente il copertone e l’eventuale camera d’aria all’interno.

La pista era un mix fra Black Snake e delle sezioni create appositamente per la gara, dunque molto morbide. Queste si sono scavate moltissimo durante le prove, lasciando affiorare sassi e buchi enormi. Sono andato a vedere i ragazzi in alcuni punti salienti, e le botte che prendevano le ruote erano semplicemente brutali. Oscar, con i suoi 50 kg di peso, è riuscito anche a pizzicare il copertone con dentro il salsicciotto.

Il lattice fuoriusciva dal foro, ed erano passati 3 giorni da quando avevo usato il trucco del Borotalco. In quella posizione l’unica soulzione è stata mettere dentro un vermicello. Mancava un’ora alla partenza e non avevo certo tempo di cambiare tutto. La gomma ha tenuto la pressione e Oscar ha potuto concludere la gara senza problemi. Il problema ce l’ha avuto in qualifica il giorno precedente, quando è caduto poco prima dell’arrivo in una delle buche di cui parlavo sopra, qualificandosi comunque nono su 24 esordienti. Purtroppo in gara questo l’ha frenato un po’ mentalmente e per non finire di nuovo per terra è andato più piano di quanto volesse, terminando ottavo. Tutta esperienza per le prossime competizioni (anche per il meccanico)!