Fox Live Valve Neo: sospensioni elettroniche wirelesss

Fox presenta il Live Valve Neo, cioé le sue sospensioni elettroniche introdotte qualche anno fa, ora senza fili e con un protocollo wireless che si vanta di essere il più veloce sul mercato, come già spiegato recentemente con il reggisella telescopico Transfer Neo. “Sospensioni” al plurale è un po’ esagerato, infatti la novità riguarda esclusivamente l’ammortizzatore e i due sensori, situati sulla forcella e sul carro, che mandano informazioni alla centralina posta sull’ammortizzatore stesso.

A breve avremo un Live Valve Neo DHX da provare sulla Santa Cruz Bronson, rimanete sintonizzati per le impressioni sul campo.







.

[Comunicato stampa] FOX continua a spingersi oltre i confini della tecnologia delle sospensioni con l’introduzione di Live Valve Neo, il sistema di sospensioni wireless più avanzato e veloce creato per la mountain bike. Live Valve Neo rivoluziona la vostra guida adattando le sospensioni in tempo reale.

Live Valve Neo offre un significativo balzo in avanti grazie al suo innovativo protocollo Neo, che consente una velocità di connessione wireless senza precedenti. Il sistema reagisce così velocemente da fornire istantaneamente il perfetto equilibrio tra sostegno e comfort del biker, adattandosi a ogni momento del percorso. I rider beneficiano di una piattaforma di sospensioni più sostenuta per una maggiore efficienza sulla bici, sia in salita che in discesa o in tratti con tanti su e giù. Quando la trazione e l’escursione sono richieste all’ammortizzatore, la sospensione si adatta istantaneamente, offrendo un vantaggio immediato che aiuta i biker di tutti i livelli a guidare in modo più veloce e fluido.

Con un’architettura completamente nuova, un design completamente senza fili e un’installazione semplice, eliminiamo la complessità a favore di prestazioni e personalizzazione senza pari. Costruito sulle nostre collaudate piattaforme di ammortizzatori FLOAT X e DHX, Live Valve Neo è stato provato e testato negli ultimi 3 anni dagli atleti più esigenti del mondo nell’ambito del nostro programma RAD (Racing Applications Development), dalla Coppa del Mondo di Enduro ai campioni del mondo di Downhill.

Il più veloce

Il cuore di Live Valve Neo è la velocità. Il sistema legge gli input del terreno fino a 400 volte al secondo, rilevando, trasmettendo e regolando l’ammortizzatore in un solo 1/70 di secondo.

Questa reazione istantanea alle asperità o ai cambiamenti cattura ogni possibile momento di efficienza sul sentiero e sfrutta ogni opportunità di velocità, il tutto mantenendo trazione, controllo e comfort, indipendentemente dalle condizioni di guida o dal livello di guida. Si impostano la compressione e l’estensione una volta sola, e il sistema si regola immediatamente tra sostegno e morbidezza a seconda del terreno.

Anche a velocità di gara, il sistema agisce con una rapidità tale che un urto incontrato dalla forcella può azionare l’ammortizzatore prima che la ruota posteriore incontri lo stesso urto. In questo modo si crea un’esperienza di guida senza soluzione di continuità, in cui la sospensione è sostenuta quando ne avete bisogno per scalare, accelerare o superare le rampe in salita, e morbida proprio nel momento in cui il percorso lo richiede.

I vantaggi di Live Valve Neo sui trail

Neo significa niente lag, niente congetture, solo prestazioni pure in ogni momento. In salita? La sospensione rimane salda per la massima efficienza. In discesa? Si regola istantaneamente per garantire trazione e comfort, ma si irrigidisce se ci si trova improvvisamente su un tratto di sentiero scorrevole. Il sistema Neo è così veloce che aumenta la velocità anche sui salti e può aiutarvi ad accelerare in uscita dalle curve aumentando il sostegno proprio quando ne avete bisogno. Il sistema consente una guida più confortevole, con un minore dispendio di energia, e permette di mantenere lo slancio o di aumentare la velocità in momenti precedentemente non sfruttati.

La capacità di Live Valve Neo di leggere istantaneamente il terreno e di adattare l’ammortizzatore in base alle necessità garantisce prestazioni superiori in tutti gli scenari di guida, tra cui:

Pompare in curva: mentre l’ammortizzatore si regola per assorbire le asperità a metà curva, il sistema si irrigidisce quando è necessario il supporto per l’uscita, consentendo di mantenere velocità e controllo.

Sezioni tecniche: adattamento istantaneo tra sostegno e trazione per superare terreni rocciosi e pieni di radici senza sacrificare lo slancio.

Velocità e precisione senza pari

Tre elementi chiave contribuiscono alla velocità di Live Valve Neo, consentendo il controllo wireless delle sospensioni senza compromessi:

I sensori trasmettono solo i dati essenziali quando necessario, evitando inutili ritardi nella comunicazione.

Il protocollo Neo trasmette le informazioni al controller in un solo millisecondo.

Un solenoide magnetico controlla il circuito di compressione con una velocità e un’efficienza senza pari, creando un passaggio impercettibilmente rapido tra le modalità di sospensione.

Supporto e personalizzazione dell’app

L’applicazione FOX Bike supporta tutti gli aspetti di Live Valve Neo, offrendo funzioni come tutorial di configurazione, aggiornamenti del firmware e Live Valve Neo Tunes. I biker possono scegliere tra cinque tunes preimpostati – Standard, Firm, Plush, Open e Closed – e possono memorizzare e personalizzare i loro tunes per adattarli a qualsiasi condizione o preferenza del percorso. Per coloro che amano regolare la propria corsa, è possibile creare la perfetta sintonia per l’arrampicata tecnica o passare senza problemi alla sintonia per il bike park preferito, il tutto a portata di mano.

Regolate ogni parametro in base alle vostre preferenze e condividete le vostre impostazioni con gli altri biker. Con Live Valve Neo, le possibilità sono illimitate come la vostra immaginazione. L’interfaccia intuitiva dell’app controlla anche i livelli della batteria, assicura i collegamenti dei componenti e tiene traccia degli intervalli di manutenzione per garantire prestazioni costanti.

Per i dettagli sui possibili set up, cliccate qui.

Disponibilità

Live Valve Neo sarà disponibile come aggiornamento aftermarket per la maggior parte delle bici da trail e all-mountain. L’installazione è semplice: si fissa l’ammortizzatore, si montano i sensori e si sincronizza con l’app FOX Bike. Il sistema è compatibile con un’ampia gamma di bici, il che lo rende accessibile a qualsiasi ciclista che voglia portare le proprie prestazioni a un livello superiore.

Prezzi

Kit Live Valve Neo: € 499 (sensori d’urto per forcella e posteriore, batteria, caricabatterie, cavo di ricarica)

Live Valve Neo Float X: € 1299

Live Valve Neo DHX: € 1249

Batteria di ricambio Neo: €99

Caricabatterie e cavo di ricambio: €79

