Fox Transfer Neo: il reggisella telescopico wireless più veloce del mondo

Fox presenta il Transfer Neo, il suo reggisella telescopico wireless. In attesa che ci arrivi per una prova, ecco i dettagli.

[Comunicato stampa] Per rendere istantaneo l’azionamento di Transfer Neo, avevamo bisogno di un segnale che raggiungesse il reggisella a una velocità superiore a qualsiasi protocollo wireless disponibile. Così abbiamo creato il nostro, Neo. Come un’auto da corsa di Formula 1, Neo ha eliminato tutte le funzioni non essenziali del suo protocollo wireless a favore della velocità. Quanto veloce? Oltre 100 volte più veloce del Bluetooth e 20 volte più veloce del nostro concorrente più vicino. Cosa significa questo sulla bicicletta? Una latenza praticamente nulla tra l’azionamento della leva del forcellino e il suo spostamento esattamente dove deve essere.







.

Ogni elemento del Transfer Neo è stato meticolosamente progettato, testato e perfezionato attraverso il programma RAD (Racing Applications and Development) di FOX. I punti chiave della progettazione includono:

Design esterno che offre lo stack più lungo della categoria.

Posizionamento strategico della batteria e del motore per aumentare lo spazio tra i pneumatici

Design ergonomico della leva per una sensazione naturale

Latenza bassissima per una regolazione precisa dell’altezza della sella

Insieme alla tenuta interna incredibilmente robusta e alla durata comprovata del Transfer 2025, Transfer Neo si eleva davvero al di sopra di tutti.

Caratteristiche FoxTransfer Neo

Transfer Neo è il reggisella wireless più veloce sul mercato. La sua bassissima latenza rende estremamente precisa la microregolazione dell’altezza della sella per adattarsi alle variazioni del terreno.

Transfer Neo è notevolmente più corto in termini di stack rispetto alla concorrenza: 47 mm dalla base del controller al centro delle guide della sella, un miglioramento di 18 mm rispetto ad altri dropper wireless. È disponibile anche con un’opzione di escursione massima di 200 mm.

Il posizionamento della batteria di Transfer Neo offre il massimo spazio per il pneumatico: non c’è assolutamente da preoccuparsi di colpire la batteria in piena compressione.

Transfer Neo è dotato di una valvola Schrader sulla parte superiore che consente di regolare facilmente la pressione per adattarla al terreno o alle preferenze del biker, o per compensare la perdita di pressione nel tempo.

Transfer Neo ha lo stesso nuovo design elegante della testa del nuovo Transfer, che offre uno stack bassissimo, un fissaggio a 2 bulloni e una regolazione angolare infinita.

Transfer Neo è disponibile in un’opzione dedicata con diametro di 34,9 mm.

L’app tiene traccia dei cicli e avvisa l’utente quando è il momento di effettuare la manutenzione del perno. Questo è molto più preciso che cercare di tenere traccia delle ore di uso.

Caratteristiche leva Transfer Neo

Batteria CR2032 facilmente accessibile per la sostituzione senza attrezzi al termine della durata prevista di 12 mesi.

Opzioni di serraggio standard 22,2 mm, MatchMaker e I-Spec EV nella confezione.

Riduzione della corsa della leva di 6 volte rispetto alla leva di trasferimento standard

Grado di impermeabilità IPX7

La nuova app Fox Bike

Transfer Neo è completamente supportato dall’applicazione FOX Bike. I biker possono accedere rapidamente a una panoramica dei componenti di Transfer Neo, scaricare gli aggiornamenti del firmware e attivare funzioni utili come la modalità Bike Park, la modalità Trasporto e il monitoraggio degli intervalli di manutenzione.

Transfer Neo FAQ

Quanto è veloce Neo?

26 millisecondi dalla pressione della leva al movimento del palo.

Durata della batteria?

La durata della batteria principale è di 30-40 ore, a seconda della frequenza di azionamento del reggisella. La batteria CR2032 nella leva avrà una durata di circa 12 mesi con un uso regolare. Il tempo di ricarica della batteria Neo è di circa 1,25 – 1,5 ore utilizzando il dock e il cavo da USB-A a USB-C in dotazione.

Opzioni di dimensionamento?

Transfer Neo è disponibile nel travel da 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm e 200 mm in 30,9 mm e 31,6 mm, con opzioni da 125 mm, 150 mm, 175 mm e 200 mm in 34,9 mm.

Gestione della carica?

Il sistema Transfer Neo si accende automaticamente quando la bicicletta si muove grazie alla funzione Shake-to-Wake e si spegne dopo cinque minuti di inattività. Non c’è bisogno di un pulsante di accensione.

Intervalli di manutenzione?

Il parapolvere può essere facilmente rimosso per essere reingrassato, in modo da mantenere il perno funzionante senza problemi tra gli intervalli di manutenzione. L’app FOX Bike tiene traccia delle attivazioni del Transfer Neo e a 8000 attivazioni è necessario sottoporlo a manutenzione presso un centro di assistenza FOX Bike.

Prezzi Transfer Neo

Factory Series Transfer Neo: 1319. Includes: Transfer Neo Post, Lever, Battery, Charger, Cable, and clamping options.

Ricambi

Batteria: €99

Caribatteria e cavo: €79

Ridefox