Saltando su un treno in movimento

Dawid Godziek, campione del mondo di slopestyle 2024, è il primo rider in assoluto a completare un percorso di mountain bike su un treno in movimento. Ha attraversato 10 carrozze e otto salti alla velocità di 23 km/h mentre il treno si muoveva alla stessa velocità in direzione opposta, eseguendo un doppio tailwhip, un frontflip e il primo flat drop backflip al mondo per atterrare dalle scale dell’ultima carrozza.







“All’inizio ho fatto pratica sui salti mentre il treno era parcheggiato. Quando mi sono sentito sicuro, abbiamo messo in moto il treno e aumentato gradualmente la velocità. 23 chilometri all’ora erano la giusta velocità di movimento che corrispondeva alla mia velocità di guida per creare la sensazione di guidare come se i salti fossero fermi. L’impressione di uno sfondo fermo è molto strana. Girare agevolmente su questo percorso è stato molto più impegnativo di quanto sembrasse“, dice Dawid Godziek.