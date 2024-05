Tornantini esposti

In questo ultimo episodio della serie “Let’s ride” di Ludo May, ci dirigiamo a Embrun, nelle Hautes-Alpes francesi, per un giro esposto. In questo giorno di maggio, Ludo May e i suoi compagni Kilian Bron e Steve Ude si erano prefissati di salire sulla montagna LouisXVI, ma i tre appassionati erano troppo spesso bloccati a sfidarsi su tornanti tecnici per raggiungere la vetta. Lo scenario alpino non è stato meno sontuoso per questa avventura in mountain bike.