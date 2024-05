Trail Tales Experience con Daniel e Stefano

Bike Lab, Epic Trail ed Orbea vi invitano ad una social ride in Val di Susa domenica 26 maggio ed ovviamente vi attende un trail epico in compagnia di Daniel Naftali (Tech Corner) e Stefano Udeschini (Epic Trail), che tutti sicuramente conoscete se siete qui sul Mag. Qui trovate il giro:

 







.

In questa Trail Tales Experience organizzata in collaborazione con il negozio Bike Lab ed Epic Trail, il giro partirà da Villaretto da cui con un trasferimento su fondovalle, ci porteremo a Depot dove inizia la salita vera e propria. Raggiungeremo e supereremo le palazzine del Sertorio, dopo le quali, effettuati due tornanti, si trova all’ingresso del Forte di Fenestrelle. Da qui la strada prosegue in falso piano per poco più di un km sino a Pracatinat dove ad un bivio svolteremo a destra in direzione “Rifugio Selleries“.

Dopo esserci rifocillati al rifugio si parte per una discesa di circa 6 km. La parte iniziale è su gradoni, successivamente il sentiero diventa più erboso e super divertente, con numerosi tornanti tutti ciclabili. Raggiungiamo quindi il borgo di Selleiraut a 1500m dove si incontra l’asfalto. Il sentiero prosegue, taglia l’asfalto ed i numerosi tornanti arrivando sino a Villaretto dove abbiamo lasciato le auto.

Quale modo migliore per concludere la giornata se non con una birra tutti insieme? Perchè alla fine, questo è il mood Trail Tales.

Iscrizione

Gratuita, cliccare qui

Ritrovo

Villaretto (TO)

Programma

– 9:30: Ritrovo a Villaretto

– 10:00: Partenza Trail Tales Experience

– 13:00 Arrivo al rifugio Selleries

– 13:00 – 14:00 Pranzo

– 14:00: Inizio discesa

– 16:30: Fine giro e birra in compagnia!

Bicicletta consentite

Ebike leggere e trail bikes

Traccia

Tutti i dettagli qui

L’esperienza è organizzata in collaborazione con Epic Trail e verrà guidata dalla guida mtb Stefano Udeschini e dalle guide del negozio.