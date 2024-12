Bike Ahead presenta la The Frame HT: 8kg di front da gara

8 kg e prodotto in Europa: con The Frame HT il produttore tedesco di carbonio Bike Ahead dice di aver creato la hardtail definitiva per corridori e puristi.







.

Il telaio The Frame del produttore tedesco di carbonio Bike Ahead è stato lanciato nel marzo 2024, e con un peso di soli 795 g nella taglia M, si era conquistato attenzione per essereuno dei più leggeri al mondo. Ora l’azienda di Würzburg fa un ulteriore passo avanti e presenta una bicicletta completa basata su questo telaio, la The Frame HT. La XC-Hadtail monta ruote da 29″ e può essere montata con forcella con escursione di 120 mm o 100 mm. E’ disponibile in quattro misure di telaio, dalla S alla XL. Per rendere la bici il più leggera possibile, il telaio non è verniciato, cosi da lasciare a vista il carbonio opaco omnidirezionale.

Il telaio è prodotto in Portogallo dallo specialista CarbonTeam, che si sta affermando come terzista europeo per molti marchi importanti.

Il peso massimo del ciclista ammesso è 105 kg, per un telaio dal peso di 795 g ( taglia M)

Taglie telaio S / M / L / XL

Disponibile da febbraio 2025

Prezzo telaio: € 4.999

Il montaggio della bici intera è configurabile, a partire da 8499eu

Tutte le informazioni sul Bike Ahead The Frame HT sono disponibili qui.