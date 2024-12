Georgia – Caucaso per mountain biker

Che cos’è l’avventura? Per me è un evento straordinario che ha il potere di riportarti bambino. Il timore di muovere i primi passi in un nuovo mondo è in contrapposizione a curiosità, coraggio e un pizzico di incoscienza scaturiti da una forte voglia di vivere nuove esperienze con gli occhi meravigliati di chi vede tutto per la prima volta. Tutto questo è stato esplorare il Caucaso







.

Altri episodi Trail Ninja.

Cosa indosso

– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle

MTB

Trek Fuel EX

I miei componenti sulla MTB

– Sospensioni e ruote DT Swiss

– Gomme Schwalbe