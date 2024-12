I vincitori della Winter Cup di Novembre 2024

Si è concluso il primo mese di Winter Cup, quello che andava dal 15 novembre al 14 dicembre 2024. Oltre 1200 ciclisti vi hanno preso parte e in tanti si sono messi a pedalare di brutto malgrado le temperature rigide. In palio c’erano 3 premi di Crankbrothers:

1 reggisella telescopico Crankbrothers Highline 3 (1° classificato)

1 Crankbrothers BC18 Bottle Cage Tool Kit (estrazione fra tutti quelli che hanno totalizzato almeno 2.000 punti)

1 set di Crankbrothers Slider Tire Lever (estrazione fra tutti quelli che hanno totalizzato almeno 500 punti)

Ricordiamo che il metodo migliore per caricare le tracce in automatico è abbinare il Garmin all’app Training Camp, qui le istruzioni. Oppure di usare la nostra app gratuita. Dopo aver controllato le attività sospette, in particolare quelle con dislivellil mostruosi dovute all’import da app terze come Wikiloc, questa è la classifica definitiva.





1° premio a Nitros con i suoi mostruosi 7849 punti. Le sue attività sono visibili solo ai follower, ma vi possiamo assicurare che ha pedalato come non mai:



2° premio ad estrazione fra i 92 ciclisti che hanno raggiunto i 2000 punti: Pesmartello.

3° premio ad estrazione fra i 545 cilcisti che hanno raggiunto 500 punti: Giubike.



Congratulazioni! Verrete contattati in via privata per la spedizione del premio.

Oggi è partita la Winter Cup di dicembre, con i premi Fizik (attenzione a come si vince il primo premio, leggete bene le regole), ed inoltre continua la Winter Cup con classifica generale, quindi non rimane che augurarvi buone pedalate!