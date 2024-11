Bontrager Brevard e Galbraith: nuovi copertoni da enduro

Bontrager presenta i nuovi copertoni da enduro Brevard e Galbraith.

[Comunicato stampa] Bontrager ha oggi arricchito la sua linea di pneumatici MTB con due nuovi copertoni costruiti per terreni rocciosi, con radici e tecnici. Progettati da zero, i nuovissimi pneumatici Bontrager Brevard e Galbraith sono pronti a scatenarsi con nuovi battistrada scolpiti, nuova costruzione e mescole nuove per tenere i rider piantati al terreno e in controllo nelle discese tecniche e sconnesse – il tutto combattendo le forature da detriti del trail e le pizzicature. Come gli pneumatici trail e XC aggiunti alla linea Bontrager questa primavera, anche Brevard e Galbraith sono stati sottoposti a test e hanno ottenuto un notevole incremento della protezione antiforatura su entrambi gli pneumatici.





Brevard



.

A sostituire gli SE5 di Bontrager è il nuovissimo Brevard. Questi pneumatici, che prendono il nome dal paesaggio tecnico e roccioso di Brevard, nella Carolina del Nord, sono costruiti per eccellere in condizioni miste. Il battistrada e la mescola sono stati ottimizzati per questo tipo di terreni, garantendo l’aderenza che i ciclisti desiderano quando i trail si fanno un po’ più difficili.

Galbraith

Galbraith entra nella linea per sostituire gli pneumatici da enduro SE6 di Bontrager. Questi copertoni, che prendono il nome dalla montagna Galbraith di Bellingham, Washington, sono costruiti con un battistrada aggressivo che offre un’incredibile protezione contro le forature per i terreni che vanno da quelli più rocciosi e sconnessi a quelli più morbidi, come le pareti rocciose e il terriccio fangoso.

Nuove mescole

I due nuovi pneumatici presentano le nuove offerte Bontrager per il trail a tripla e doppia mescola. La tripla mescola da trail offre una gomma centrale medio-rigida con spalle morbide e una base di sostegno per fare presa sulle curve più sconnesse e rimanere piantati nei trail pieni di rocce e radici. La doppia offre invece una mescola centrale medio-rigida e una mescola morbida sulla spalla, ma non la mescola di supporto della base per un pacchetto più economico.

Nuova costruzione

Galbraith e Brevard sono entrambi disponibili con la nuova struttura RSL SE di Bontrager, con alloggiamento e fianchi da 60TPI, protezione da tallone a tallone e protezione contro le forature all’apice.

Brevard è disponibile anche in altre due versioni: RSL XT, con alloggiamento da 120TPI, protezione da tallone a tallone e protezione dell’apice, e la versione PRO XR, più economica, con alloggiamento da 60TPI e protezione del fianco.

Testati al massimo

Per mantenere la promessa di durata, Brevard e Galbraith sono stati testati in singletrack e in laboratorio per essere sottoposti a test rigorosi. Entrambi gli pneumatici hanno registrato un miglioramento significativo nella protezione anti-pizzicatura: Brevard è risultato più resistente ai tagli del +33% rispetto al suo predecessore, Bontrager SE5, mentre Galbraith è risultato più resistente del +26% rispetto a SE6 che sostituisce.

Disponibilità

I nuovi copertoni Bontrager da MTB sono ora disponibili presso tutta la rete nazionale di rivenditori Trek.

Misure: 29×2.5″ (Galbraith). 27.5×2.5″ e 29×2.5″ (Brevard)

Prezzo: 74.99€

Bontrager