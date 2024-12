Endurista spagnola denuncia tentata violenza sessuale durante coppa del mondo in Austria

L’atleta spagnola Ares Masip ha denunciato oggi di aver subito abusi sessuali durante l’edizione 2023 della coppa del mondo di Enduro a Leogang, in Austria.

Masip, 29 anni, ha dato l’annuncio in un post sul suo account ufficiale di Instagram in cui spiega l’accaduto:







.

“Ciao, sono Ares Masip, una mountain biker, e nel 2023 sono stata abusata sessualmente nel paddock della coppa del mondo di Leogang da un corridore. La gara era stata molto lunga e io avevo dormito nel mio furgone per ore. Lui è arrivato nelle prime ore del mattino e ha cercato di costringermi a fare sesso. Mi sono rifiutata fin dal primo momento. Continuava a strofinare il suo pene su tutto il mio corpo, cercava di baciarmi e insisteva. Gli chiesi solo di smettere, che non volevo. Volevo urlare, spingerlo via o andarmene. Ma lui mi ha coperto la bocca, mi ha afferrato le braccia e mi ha ripetuto che mi avrebbe violentata mentre cercava di spogliarmi.

All’inizio cercai di dimenticarlo e di far finta di niente. Ma i mesi passavano, le gare coincidevano e io provavo sempre più disgusto e rifiuto. A poco a poco ho preso coscienza della gravità dei fatti e mi è costato molto, ma ho deciso di sporgere denuncia. A livello giudiziario non so cosa succederà perché non è un processo facile, ma ho voluto renderlo pubblico perché, purtroppo, queste situazioni sono molto più frequenti di quanto si pensi. Rompo il mio silenzio perché credo che sia possibile costruire una società più giusta e sicura. Basta con questa impunità.”

Ares Masip è una endurista che si è classificata tre volte al secondo posto nel campionato spagnolo e ha deciso di denunciare l’incidente mesi dopo aver saputo che il biker aveva tentato di fare lo stesso con un altre atlete. Fondamentale è stata anche la conversazione con uno specialista di violenza sessuale.