Il trucco per vedere se uno sa andare bene in bici

Correva l’anno 2010 e mi trovavo in Bolivia in compagnia di Rob Heran e René Wildhaber. I sentieri erano magnifici, così come i panorami. Di quel viaggio, fra le tante cose, mi ricordo però chiaramente una frase con cui Rob mi apostrofò al termine di una delle tante lunghissime discese: “Fai le curve dritto“. Ci rimasi male, anche perché trovarmi in quel posto e riuscire a tornare a casa tutto d’un pezzo mi sembrava già un’impresa.

Visto che sia lui che René avevano tecnica di guida da vendere, chiesi lumi su come migliorarmi, e da allora non c’è giornata in sella in cui non mi ricordi di quella frase e tenti di mettere in pratica uno degli insegnamenti fondamentali per andare degnamente in mountain bike: inclinare la bici in curva. Solo così, infatti, si riesce ad avere il grip necessario per non perdere troppa velocità ma soprattutto per essere sicuri. Cosa ancora più importante se non si gira su trail spondati.







Non è un caso che tutte le gomme da fuoristrada abbiano i tasselli più marcati sui bordi, perché vanno a mordere il terreno in curva evitando un pericoloso slittamento. In teoria, dunque, sono anche la parte dei copertoni che dovrebbe consumarsi prima, se non altro all’anteriore, meno soggetto ai blocchi da frenata del posteriore. Ne deriva che, se uno ha la corretta tecnica di guida in curva, si troverà con dei tasselli laterali più malconci di quelli centrali.

Come sono messe le vostre gomme? Nella foto di copertina vedete il Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ montato sulla Santa Cruz Bronson 5.

Stefano Udeschini ha fatto un video tutorial su come e quanto inclinare la bici in curva: