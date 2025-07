Fox Union Boa: le scarpe più veloci da indossare

Quando ho pubblicato il test delle ginocchiere Fox Enduro Pro diversi commenti citavano il fatto che bisognasse togliere le scarpe per indossarle. La maggior parte delle ginocchiere si mettono così, a parte qualche modello con il velcro da stringere dietro il ginocchio. È dunque vantaggioso avere delle scarpe che si lasciano togliere e mettere velocemente. Nel mio guardaroba da MTB le più veloci sono sicuramente le Fox Union Boa, che vi avevo presentato due anni fa. Questo è dovuto a due fattori: la doppia chiusura Boa, e l’ampia linguetta che, una volta sollevata. permette di sfilare il piede in un attimo.





Come detto sopra, le sto usando da ormai due anni e posso dire con certezza che sono molto robuste e che resistono nel tempo. La suola è ancora molto rigida, cosa importante per un paio di scarpe con sganci rapidi, sappiate però che esiste anche una versione per pedali flat. La protezione delle dita dei piedi è ottima, grazie ad una punta rinforzata. Sono anche piuttosto fresche, infatti non si suda molto neanche d’estate, e si asciugano più velocemente di altre scarpe più imbottite.

Per me hanno passato il test del tempo, quello che decide sull’effettiva qualità di un prodotto quando lo si usa a lungo.

Prezzo Fox Union Boa sgancio rapido: 239.99€ di listino, 150€ online.

Prezzo Fox Union Boa flat: 219.99€ di listino, 160€ online.

Prezzo Fox Union Canvas (flat con lacci): 119.99€ di listino, 90€ online.