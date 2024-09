Da oggi potete seguire le news di MTB Mag direttamente da Whatsapp con un canale dedicato. Basta cliccare qui e decidere di seguirci. Vi proporremo tutto quello che trovate sulle nostre pagine, sotto forma di link di rimando: news, test, viaggi, report, ecc.

Non è un gruppo, con i classici miliardi di commenti e notifiche, ma proprio un canale di notizie in cui postiamo solo noi. Potete togliere la sottoscrizione in ogni momento.







.