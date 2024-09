Antifurto Trackting Bike ora anche senza abbonamento

L’antifurto Trackting Bike (qui il nostro test) è disponibile ora anche senza abbonamento.

[Comunicato stampa] La gamma Trackting BIKE, dedicata al mondo bici, arricchisce la sua proposta con il primo antifurto GPS con SIM integrata senza canone, disponibile nei due modelli BIKE T8 e BIKE T9.







.

Da oggi dunque, è possibile acquistare un antifurto GPS Trackting scegliendo non solo il modello più adatto alla propria bici ma anche la formula ideale alle proprie esigenze: senza canone per un servizio ‘senza pensier’, oppure con abbonamento, per chi cerca flessibilità di consumo.

Il tutto sempre con la sicurezza di affidarsi a un brand 100% italiano e ad un servizio ineguagliabile, testimoniato dalle recensioni di migliaia di utenti.

Fra le novità di IBF anche il progetto Trackting BIKE T15, che intende rispondere alle nuove esigenze della mobilità urbana contemporanea, guardando in particolare al commuting.

Trackting BIKE T15 sarà infatti il modello compatibile con bici pieghevoli Brompton, modelli P Line e T Line. Tutta la tecnologia e l’affidabilità di Trackting custodita in un dispositivo progettato ad hoc per integrarsi completamente nel design della bici, rispettandone ergonomia e funzionalità. Il prodotto sarà prossimamente acquistabile sullo store online dell’azienda.

Una protezione intelligente – Ogni dispositivo della gamma Trackting BIKE è un vero e proprio antifurto satellitare per bici. È costituito da un GPS intelligente con SIM e batteria integrata, senza cavi e senza installazione. Pratico da applicare rapidamente sulla bici con appositi sistemi anti-rimozione, si controlla da una semplice App. Il funzionamento è semplice e intuitivo: ogni volta che ci si allontana dalla bici, basta attivare dall’App la modalità “protezione attiva” e il dispositivo inizia a sorvegliare il mezzo.

In caso di furto o manomissione, Trackting BIKE riconosce il pericolo grazie al suo sensore accelerometro digitale e, tramite la SIM integrata invia una telefonata di allerta al proprietario iniziando a tracciare la bici con una localizzazione GPS precisa, a prova di gallerie e luoghi al chiuso.

Caratteristiche tecniche – BIKE T8, sottile e compatto (136x34x11,5 mm, peso 30 g), si nasconde sotto al portaborraccia grazie alle speciali viti codificate antimanomissione. Per ricaricare la batteria, basta collegare il cavo alla porta con connettore USB-C senza rimuovere il dispositivo.

BIKE T9 (L 155 x diam. 22 mm, peso 40 g) è specificamente pensato per forcelle ammortizzate da 1 pollice e un ottavo, dove si nasconde in pochi semplici e intuitivi passaggi grazie a un sistema di fissaggio brevettato. Anche in questo caso, per la ricarica della batteria, il cavo può essere collegato al connettore sulla base, semplicemente rimuovendo il tappo di gomma protettivo.

Dotato di viti codificate antimanomissione anche BIKE T15 (70x66x25 mm, peso 60 g), compatibile con Brompton P Line e T Line. Si fissa senza installazione in pochi minuti e scompare alla vista integrandosi perfettamente con il telaio della bici.

Tutti i dispositivi sono dotati internamente di una SIM multi-operatore che copre 50 Paesi in tutta Europa, un modulo GPS/GNSS con antenna attiva ad alta sensibilità, sensore accelerometro digitale modulabile in base alle proprie esigenze (più o meno reattivo) e batteria integrata ricaricabile che dura mesi.

Molto più di una smart tag – Oltre a inviare la chiamata telefonica di allarme, Trackting BIKE funziona sia in città che in spazi isolati, perché la localizzazione è garantita da un vero e proprio GPS e da una connessione dati con scheda SIM. Questa è una delle principali differenze rispetto ai comuni tag, che utilizzano Bluetooth o reti a bassa potenza, come Apple AirTag o altri simili smart tag, oltre a quella – non meno importante – di non poter essere rilevato da altri smartphone.

Prezzi – Trackting BIKE è acquistabile online, sullo shop trackting.com.

Disponibile in queste opzioni:

199€ per BIKE T8 senza canone, e 99€ per BIKE T8 con abbonamento (29€/anno);

229€ per BIKE T9 senza canone e 129€ per BIKE T9 con abbonamento (29€/anno);

229€ per BIKE T15 senza canone e 129€ per BIKE T15 con abbonamento (29€/anno).

Il servizio della SIM integrata, sia in abbonamento sia nella formula senza canone, comprende: connettività illimitata per SIM, telefonate di allarme, aggiornamenti firmware, servizio clienti online.