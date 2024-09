Il tappetino assorbente di Muc Off

Quando fate lo spurgo dei freni riempite di olio il pavimento della vostra officina?

Quando oliate la catena cadono delle gocce di lubrificante per terra?

Non solo rischiate di scivolare e fare voli fantozziani, ma dovrete anche trasformarvi in donne delle pulizie per far tornare tutto come prima. Ecco dunque il primo irrinunciabile tappetino assorbente di Muc Off. Dimenticatevi dei cartoni a costo zero da mettere per terra quando lavorate con l’olio, per soli 69.99€ potete comprare uno stuoino che assorbe fino a 2 litri di pastrugni!